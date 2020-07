Flor Peña se cruzó con una seguidora que la criticó por mostrar su lujosa casa: «No soy…»

La actriz le respondió con todo a una usuaria de Twitter que cuestionó que mostrara su propiedad.

Divertida y con ganas de hacer reir a los televidentes, Florencia Peña y Marley la rompieron en Por el mundo en casa (Telefe). La actriz mostró su lujosa casa, que tiene una enorme piscina, un imponente bar y hasta un muelle.

Si bien muchos se mostraron en desacuerdo con que mostrara su propiedad en un contexto económico tan delicado por la pandemia, Florencia replicó una de las críticas y puso los puntos.

«Hace diez meses Florencia Peña no tenía para comer y hoy muestra su lujosa nueva casa, ¡con bar, muelle y pileta! El kirchnerismo es prosperidad», expresó una usuaria de Twitter.

Florencia, lejos de dejar pasar el comentario, lo citó y desmintió haber dicho la frase que le adjudica.

«Próspera es mi carrera, Jorgelina. 38 años de profesión tengo. Además, me adjudicas una frase falsa. ¿Cuál es tu problema? ¿Mi ideología? No soy evasora ni tengo cuentas en el exterior. Tampoco tengo cargos políticos. ¿A quién le debo explicaciones? Tal vez no es por mí por quien debas preocuparte», le contestó.

