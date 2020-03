Festejos en Bella Vista por el Día de la Mujer

La Municipalidad de Bella Vista realizó una importante convocatoria a las mujeres de la ciudad en el marco de un festejo llevado a cabo en la zona sur de la ciudad en inmediaciones del barrio Plurianual. Hubo baile, sorteos de electrodomésticos, refrigerios y un cierre con la banda Mar y la Póker.

Con motivo de celebrar el Día de la Mujer, este 8 de marzo el gobierno local a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Economía Social organizó un amplio programa de actividades en la plazoleta del barrio Plurianual. Allí varios centenares de mujeres compartieron bingos, concursos de baile, sorteos y refrigerios para toda la familia.

Bajo una tarde calurosa una multitud se concentró en el espaciado predio al sur de la ciudad, disfrutando de un encuentro ameno al que asistieron entre otros el titular de la cartera social Nicolás Scófano, los secretarios ejecutivos de Hacienda y Finanzas contadora Mónica Rollet, de Infraestructura ingeniero Gastón Carcaño, la diputada Noelia Bazzi y el concejal Juan Cruz Bruzzo.

Con la conducción de Miriam Leiva, la tarde transcurrió divertida generando expectativas por los premios que dispuso el gobierno local con la intención de reconocer la labor femenina en el contexto de la sociedad bellavistense. Así lo expresó Scófano en su breve alocución cuando dijo “estamos muy contentos de poder compartir esta tarde de homenaje a todas las mujeres en su día.

Quiero agradecer a nuestro personal por su gran predisposición y por todo el trabajo durante el día para preparar este evento, a los vecinos que aceptaron esta invitación y aprovecho para expresar en nombre del intendente que no pudo estar por razones de agenda, el agradecimiento a toda la comunidad femenina de Bella Vista por su importante aporte en todo lo que hacemos desde el Estado”. El final de la fiesta estuvo a cargo de la banda tropical Mar y la Póker. El mes de las mujeres no obstante tendrá otra gran cita los últimos días marzo, aunque no se confirmó el lugar de realización.