Fernández: «Terminemos con las payasadas, les pido a los jueces que hagan lo que deben»

Desde México, el primer mandatario fue claro en su mensaje: dijo que él ya dio respuesta por lo ocurrido y que «perdió» a un ministro, pero recorrió los escándalos de la oposición por los que no renunció nadie y llamó «payasada» las denuncias de la oposición. Explicó que «no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga ´será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila´» .

Fernández agregó que si tiene que haber más renuncias por hechos comprobados las habrá, pero que no va a hacerse cargo del «escarnio público» al que quiere someterlo la oposición.

«Entre los vacunados había personas que estratégicamente debían vacunarse. Me tuve que dar la vacuna para generar confianza, como Cristina y Axel.

Hubo una campaña despiadada para hacer creer que la Sputnik V era veneno y ahora me piden más veneno. Yo quisiera que la Argentina funcione de otro modo. Cuando supe lo que había pasado reaccioné y perdí a un ministro. He leído que han hecho una denuncia, pero terminemos con la payasada. Yo les pido a los jueces y fiscales que hagan lo que deben. No hay ningún tipo penal en la Argentina que diga ´será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila´», dijo desde México el presidente Alberto Fernández consultado sobre los vacunados en Argentina.

«Les pido que sean estrictos en la lectura de esas listas. Vacunar al ministro de Economía es algo absolutamente razonable», agregó.

«Yo detesto los privilegios. Lamento que lo hayan hecho y les pido a los fiscales que relean el código penal», agregó.

«No sé quién aprobó las vacunaciones irregulares. Ya dimos respuesta. Y si quieren trabajar tienen un montón de delitos para investigar. Pueden investigar el negocio de los peajes de Macri, pueden investigar el terrible y lamentable endeudamiento que la Argentina vivió (que no fue otra cosa que un negocio para los amigos del poder).

Y siguió: «pueden investigar el vaciamiento del Congreso, pueden investigar el negocio de los Parque Eólicos, pueden investigar la responsabilidad de un ministro que mandó a un submarino para que mueran 44 personas. Miren todo lo que tienen para investigar y no investigan».

Fernández reiteró que el hecho es sin duda reprobable, porque nadie puede avalar que «en las circunstancias que vivimos alguien tenga la posibilidad de adelantarse en la vacunación, pero les pido que sean estrictos en la lectura de esas listas porque también aparecen personas que deben vacunarse por la naturaleza de las tareas que desarrollan».

Enojado por la doble vara, Fernández dijo que «cuando el ARA San Juan se hundió en el Mar del Sur, nadie le pidió la renuncia a nadie. Y cuando ocurrió el desfalco de la deuda externa nadie le pidió la renuncia a nadie».

Y siguió marcando diferencias: «Cuando la entonces titular de la Ofinina Anticorrpción dijo que no iba a investigar al Gobierno, nadie le pidió la renuncia.Cuando ocurrió el escándalo de los peajes, tampoco. Por una vez tengamos honestidad intelectual», pidió Fernández en una crítica a la oposición y también a la Justicia que en muchos casos no tiene la misma celeridad para investigar esos hechos que la que muestra ante cada denuncia de la oposición. «Terminemos con las payasadas, les pido a los jueces que hagan lo que deben», planteó aún más directo el mandatario.

«Hacer política con la desgracia de la pandemia es lo más miserable que se puede hacer», dijo para dar por finalizado el tema.

Luego, López Obrador dijo que confiaba en la honestidad de Alberto Fernández y que México no pensaba opinar sobre el tema, aunque dijo que le parecía una buena idea que la ONU fiscalice el proceso de vacunación para evitar temas con éstos.

La rueda de prensa no fue sólo sobre los vacunados en Argentina. Lo primero que dijo Fernández fue que «Argentina y México tienen un futuro en Latonoamérica y Latinoamérica tiene un futuro. Que Argentina y México encaren un futuro común es una obligación que tenemos.

Y agregó: «Empezamos con una experiencia grata que es producir la vacuna que nos latinoamericanos necesitan. A partir de abril vamos a hacer realidad ese objetivo de producir vacunas».

Ambos mandatarios se prodigaron en la conferencia de prensa elogios mutuos. Fernández dijo que López Obrador es «el primer Presidente honesto y decente» que tiene México en años» y el presidente mexicano dijo varias veces lo ha gusto que estaba con la presencia del mandatario argentino.

Hacia el final de la conferencia de prensa que todos los días da en México López Obrador, un funcionario le informó sobre la llegada nuevas vacunas de Pfizer. En otros tramos de su discurso, López Obrador se dedicó a hablar de la importancia de las elecciones de medio término que tiene su país el 6 de junio.

Trascendió que en posteriores reuniones, Fernández y AMLO van a diseñar una estrategia para insitirle a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que libere las patentes de todas las vacunas en contexto de pandemia.