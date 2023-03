Feriado 24 de marzo 2023: qué se conmemora

Vale recordar que la Ley de Contrato de Trabajo establece que en los feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. Por ende, en caso de prestar servicio el trabajador cobrará el doble de su remuneración habitual.

El 24 de marzo es un feriado inamovible

Feriados de abril 2023: 2 de abril y Semana Santa

Abril tendrá dos feriados nacionales, el del 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y el Viernes Santo, que en 2023 será el día 7 del cuarto mes.

Hay que aclarar, sin embargo, que el primero de ellos caerá domingo y tiene carácter de inamovible, por lo cual no cambiará demasiado los planes ni generará un fin de semana largo.

El segundo, en cambio, sí propiciará escapadas turísticas y un descanso más extenso, y más teniendo en cuenta que el día previo (Jueves Santo), está marcado por el Calendario Nacional como «día no laborable»,

En los días no laborables, es el empleador quien define si los trabajadores deben o no asistir a sus puestos, salvo en las administraciones públicas nacional, provincial y municipal, donde no hay actividad, al igual que en bancos y seguros.