Femicidio de Carolina Aló: Fabián Tablado sale en libertad

Alojado hasta este viernes en el pabellón evangelista de la Unidad 21 de Campana, Tablado no ve a sus hijas de 11 años luego de que amenazó a su ex pareja y madre de las chicas. Además, desde hace varios meses no estudia ni trabaja.

Según le revelaron judiciales a Télam, los informes del Servicio Penitenciario Bonaerense elevados al juzgado de Ejecución Penal 1 de San Isidro, Tablado siempre tuvo “buena conducta”. Una de las fuentes también contó que “hace un año que ha optado por no salir del pabellón. Sale de la celda a las 7.30 y el cierre es a las 19, pero no va a otros sectores del penal porque no quiere problemas”.

La misma fuente agregó que a Fabián Tablado, de 44 años y encarcelado cuando tenía 20, se lo ve “tranquilo pero avejentado, con algo de sobrepeso y con el faltante de algunas piezas dentales”.

Además, en los últimos meses no realizó actividades laborales ni educativas, pese a que en otros momentos trabajó en algunos talleres.

Actualmente sólo recibe la visita periódica de su madre, María Esther Gallardo y con menos frecuencia la de su padre y una hermana.

«Hasta hace dos años su madre lo visitaba con más frecuencia y venía con sus hijas mellizas que ahora tienen 11 años», indicó uno de los voceros consultados al hacer referencia a las hijas que Tablado tuvo con una pareja con la que, estando preso en el penal de Florencio Varela, se casó en 2007, pero luego se separó.

Las fuentes agregaron que no cuenta con ningún beneficio ya que las salidas transitorias que alguna vez gozó se terminaron cuando en 2013 volvió a ser condenado por amenazar justamente a la madre de sus hijas.