Familias adoptivas: Solo el 10 por ciento de las inscriptas acepta chicos mayores de 1 año

Así lo confirmó el juez de Familia y Adolescencia N°5, Edgardo Frutos, quien aseguró que mediante el nuevo código de Familia, Niñez y Adolescencia, se agilizaron los procedimientos para las adopciones. Indicó que en la provincia no llegan a 100 chicos los niños que esperan ser adoptados. Remarcó que el 90 % de los inscriptos, prefieren menores de 1 año. “Corrientes es una de las pocas provincias con menos inscriptos con necesidad de adoptar, sólo contamos con 60 legajos”, aseguró.

Si bien muchas personas pasan años para convertirse en padres adoptivos, la realidad también es que la mayoría de los niños en estado de adoptabilidad son mayores a la edad que requieren. El juez de Familia y Adolescencia N°5, Edgardo Frutos, indicó a Radio Continental Corrientes, que “afortunadamente son muy pocos los casos donde existen niños pequeños, en situación de adoptabilidad. Se encuentran bajo medida excepcional, con plazos de 180 días donde se trabaja con la familia, para que no sean separadas, y se los reintegra en algún momento a su núcleo de origen”.

El juez confirmó que en Corrientes, hay sólo 100 están en estado de adoptabilidad, la mayoría tiene entre 7 y 17 años. “No es cierto que exista burocracia en el proceso de adopción, pero si es cierto que el 90 por ciento de los inscriptos prefieren niños menores de 1 año. El nuevo Código de Familia reformado en 2015, agilizaba los pazos normas procedimentales, nuestro código de Familia, Niñez y Adolescencia reformado en marzo 2022, también agiliza los procedimientos”.

“Sin embargo el 90 por ciento de los inscriptos prefieren niños menores de 1 año, es importante saber que4 es un trámite gratuito, debe acercarse uno de los convivientes, en el marco de unión convivencia, debe haber conformidad de ambos, no se le pide recibo de sueldo al adoptante, y se evaluará en la Dirección de los Derechos dela Niñez”, aclaró.

Dijo que en la provincia existen 369 chicos que están en estas condiciones, pero el 89% de las familias que inscriptas en el RUA buscan niños y niñas menores de dos años.

“Corrientes es una de las pocas provincias con menos inscriptos en el RUA (Registro Único de Adopción), con necesidad de adoptar, sólo contamos con 60 legajos”, confirmó el funcionario, quien aclaró que a las adopciones se les realiza una etapa de integración e inclusión, con seguimiento de las adopciones con un equipo de trabajadores sociales, y psicólogos.

Requisitos para ser padres adoptivos

Mayores de 25 años.

Si es pareja conviviente ir ambos.

No se pide recibo de sueldos.

No hay distinción de pareja del mismo sexo.

Certificado de buena conducta.

No tener antecedentes penales.

Para salidas recreativas con adolescentes, deberán comunicarse con el Equipo técnico de Atención de Niñez y Adolescencia: 3794788341(adolescentes mujeres), y Hogar de Varones Miguel Magone 3794788415,(adolescentes varones)