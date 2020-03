Facultad de Humanidades: Comunicado oficial sobre la becaria con coronavirus

Uno de los dos casos de Coronavirus en el Chaco confirmados por las autoridades sanitarias, corresponde a una becaria de investigación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste que, en los últimos días avanzó justamente con medidas preventivas en línea con la política sanitaria nacional y mundial. El lunes 9 de marzo, se dictaminó una licencia especial de 14 días para las personas que trabajan y/o estudian en la institución y regresen de algunos de los países afectados y señalados por el Ministerio de Salud de la Nación. Se aplica así el protocolo de aislamiento domiciliario preventivo, tal como se hizo con la joven infectada y las personas con quienes tomó contacto en su reincorporación al lugar de trabajo.

En tanto, se refuerzan otras medidas de prevención, también para evitar la propagación del dengue, como limpieza, descacharrizados y fumigación; así como campañas de información para toda la comunidad.

“Estamos tomando medidas preventivas, por eso hemos dictado una resolución para alentar a que las personas, sean estudiantes, docentes o no docentes, que hayan viajado al exterior, tengan una licencia especial con la presentación de documentación del viaje, para mantenerse fuera del ámbito de trabajo y de circulación; porque hay que tratar de que no se generen casos autóctonos y contactos masivos de gente que pueda venir con el virus”, dijo la Rectora de la UNNE, Delfina Veiravé en relación a la Resolución N° 0541/20.

Por medio de dicha normativa, la Universidad Nacional del Nordeste adhirió a la resolución 2020-178-APN-MT del Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social de la Nación, por la que se otorgan 14 días corridos contados desde el día de su arribo a la República Argentina al personal docente, no docente y estudiantes de esta Universidad que ingresen al país desde el exterior, de los países de República de China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia, Alemania o los que indique el Ministerio de Salud de la Nación en el futuro.

En el artículo 2 de la normativa firmada este lunes 9 de marzo por la Rectora Delfina Veiravé, Ad Referendum del Consejo Superior; se recomienda también a las personas que se encuentren comprendidas en el primer artículo, que en forma voluntaria permanezcan en sus hogares, en situación de resguardo y aislamiento evitando contacto social, en todo de acuerdo con lo dispuesto por la cartera sanitaria nacional.

La Resolución contempla además, justificar la inasistencia, con goce de haberes, del personal docente, no docente y de los estudiantes, no computándose las mismas, debiendo las Unidades Académicas e Institutos reprogramar las actividades de evaluación de las personas afectadas por la presente Resolución, dichas inasistencias no se adicionarán a otras licencias previstas normativamente. Debiendo presentar la documentación respaldatoria (pasajes, tarjetas de embarque u otras que se determinen) dentro de los siete días hábiles posteriores al ingreso al país.

Consultada por Radio Unne ante la confirmación del caso positivo de COVID 19 en una becaria del Departamento de Geografía de Humanidades, la Rectora aseguró que “ella está en buen estado pero por supuesto aislada, y por eso se ha tomado la prevención de que los dos profesores que estuvieron trabajando con ella estén también en aislamiento y supervisados, y los docentes que han tenido contacto con ella van a estar en estos 14 días de resguardo y con el seguimiento del área de Epidemiología que es el que está supervisando los posibles casos”.

Veiravé apeló además a la prudencia de aquellas personas que hayan viajado “de no asistir a sus lugares de trabajo para no poner en riesgo al grupo con el que uno toma contacto”.

El caso

La becaria de la Facultad de Humanidades y su madre regresaron la semana pasada de un viaje personal a Europa. Sin síntomas, se reincorporó normalmente a su lugar de trabajo en el Campus Resistencia de la UNNE, al cual asistió los días martes 3 y miércoles 4 de marzo pasado. Una vez identificados los síntomas, reportó a las autoridades sanitarias correspondientes y se aplicó de inmediato el protocolo de actuación, confirmándose el caso por lo que fue aislada y atendida junto a su madre.

El Decano de Humanidades, Aldo Lineras se comunicó con ella y aseguró que “se encuentra en buen estado de salud. Pese a los síntomas, tiene un buen cuadro general, así como su madre. Y están haciendo el proceso que lleva el virus”.

Según informó a la Radio de la Universidad, una vez tomado conocimiento de la confirmación del caso, se procedió de inmediato a la aplicación de la Resolución N° 0541/20 de la UNNE y se dispuso además que las dos personas que han estado en contacto con la joven y todos los integrantes del Dpto. de Geografía, permanezcan también sus hogares tal como dispone la mencionada normativa.

“No estamos en clases por lo cual no hay circulación de estudiantes. La joven estuvo en contacto con dos profesores que también ya están preventivamente en sus domicilios, y no presentan síntomas. Incluso estoy aquí en la Facultad, tomando las medidas para que todo el grupo de ese departamento permanezca en sus domicilios por 14 días como medida de precaución”, dijo Lineras en diálogo con la 99.7.

En tanto, como encargado del Campus Resistencia de la UNNE, Lineras confirmó también que se procedió a reforzar la limpieza y desinfección siguiendo los procedimientos que indican desde Epidemiología.

Se avanza con las tareas de información y prevención en toda la comunidad, tal como acciones de descacharrizado y fumigación que se han realizado en los últimos días, atento también a la propagación del Dengue.

Clases con normalidad y actividades suspendidas

Si bien hasta el momento se mantiene el inicio de clases en la Facultad de Humanidades, previsto para el 16 de marzo próximo, el Decano informó sobre “la suspensión de las actividades previstas hasta el día viernes 13 de marzo; citación a la jornada institucional/capacitación de la Ley Micaela/Natalia Samaniego, el acto Académico y las actividades de articulación del viernes y sábado próximo”, tal como se detalla en un comunicado que lleva su firma.

No obstante, las autoridades universitarias se mantienen alertas y en permanente contacto para adoptar las medidas necesarias para atender con seriedad y responsabilidad esta situación. “Estamos trabajando con decanas y decanos de las distintas Unidades Académicas, y vamos a ir tomando medidas a medida que sea necesario hacerlo”, dijo la Rectora.

Consultada sobre la posibilidad de suspender el inicio de clases en la Universidad, señaló que “si se tomara una medida de estas características tiene que ser una medida institucional” y que “en este momento no se justifica tomar una medida de esas características”.

“Primero porque todos los casos que tenemos en el país son importados”, explicó y reiteró que “lo importante acá si es la responsabilidad de quienes han viajado, de tomar esa medida preventiva que está prevista, propuesta y en el caso de nuestra universidad está establecida en esta resolución que dictamos el día lunes, porque es una medida de resguardar justamente al resto”.

No obstante, “tenemos que ir viendo cómo evoluciona la situación”, dijo y recordó que no solamente se está trabajando en la UNNE en relación al Coronavirus “que tiene impacto global”, sino también con el Dengue. En ese sentido, la Rectora adelantó que los próximos días miércoles, jueves y viernes, se realizará una campaña informativa en los tres Campus que la universidad tiene en Corrientes y Resistencia. “Porque lo importante también es la información, que la gente sepa, tome medidas”, señaló Veiravé.

Mientras tanto, en relación a las actividades que se debieron suspender o reprogramar actividades, la Rectora explicó que, por ejemplo la capacitación de la Ley Micaela, “fue suspendida por ahora, sobre todo para evitar también la intranquilidad de las personas que tienen que asistir y estar en aglomeraciones, particularmente por la situación que se ha dado en esa facultad”.

Informó también que debió suspenderse la jornada internacional que estaba prevista para el próximo viernes 13 de marzo, y en la cual el presidente del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO-IESALC), Dr. Francesc Pedró iba a disertar sobre “Educación superior y empleabilidad: tendencias y escenarios futuros”.

“La actividad prevista para el viernes la estamos suspendiendo por un lado porque el presidente del IESALC no está viniendo al país porque se suspendió otra actividad que lo convocaba”, explicó al aire de la 99.7.

“No tenemos por suerte ninguna otra situación, pero son medidas preventivas que estamos tomando y nos mantenemos en alerta para ver que decisiones a futuro es necesario tomar”, cerró la Rectora de la UNNE apelando una vez más a la responsabilidad y prudencia personal y social para trabajar unidos en la prevención tanto del Dengue como del Coronavirus.