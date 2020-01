Exigen a Nación retenciones diferenciadas para productos correntinos

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) solicitó una diferenciación de las retenciones para las producciones de arroz, cítricos, algodón, maní, legumbres y lácteos entre otras.

Pese a que el norte no consiguió la diferenciación que le pidió al ministro Luis Basterra, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) insistió con su pedido de reducir las retenciones para las economías regionales.

En concreto, lo que exige Came es que el impuesto no supere el 5% para las producciones de arroz, maní, legumbres, lácteos, algodón, tabaco y cítricos, entre otras, que hoy aportan el 9% según el Decreto 37/2019.

“Es importante que se definan como productos de las economías regionales a aquellas actividades agroindustriales que posean una alta incidencia en la economía de la región en la que se desempeñan y requieran la contratación de mano de obra intensiva”, expresó Eduardo Rodríguez, titular del sector representativo de las Pymes agropecuarias de Came.

Además de hablar con Basterra, la entidad le envió notas a Martín Guzmán, de Economía, y a Matías Kulfas, de Desarrollo Productivo, pero todavía no obtuvo respuestas.

En ese sentido, desde el sector de Economías Regionales de la confederación recordaron que nuclean a más de 430 entidades de pequeños y medianos productores de todo el país de 32 complejos productivos.

“Además de padecer una asfixiante presión impositiva a nivel local, también deben afrontar, en ciertos mercados internacionales, el pago de aranceles que atentan contra la competitividad de sus actividades”, resaltaron.