Evo Morales presentó a Zaffaroni como asesor legal

Evo Morales Ayma ✔@evoespueblo A nuestra defensa legal, que lleva adelante el Dr. Baltasar Garzón, se unen los doctores Raúl Zaffaroni y Gustavo Ferreyra, grandes profesionales del Derecho. Para mí es un honor contar con estas tres personalidades. Siempre estaremos del lado de la verdad y justicia.

