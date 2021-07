Estados Unidos: Investigan si la vacuna Janssen, que se puso Macri, puede generar el síndrome de Guillain-Barré

Se buscar saber si puede subir ligeramente el riesgo de padecer este síndrome neurológico, según datos de un relevamiento.

La Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos actualizó las advertencias sobre la vacuna Janssen, con la que se inoculó el ex presidente Mauricio Macri en mayo de este año- en tanto se investiga si puede subir ligeramente el riesgo del síndrome neurológico Guillain-Barré, que afecta los nervios.

La investigación surge ya que esta enfermedad fue identificada en 100 personas de 12,8 millones que fueron inoculadas. De ese total, el 95 por ciento de los pacientes fueron hospitalizadas y uno murió, informó la agencia AFP. En su mayoría, eran hombres mayores de 50 años. A diferencia de la vacuna Jansen, este patrón no se observó en las estadísticas sobre las otras vacunas autorizadas en el país como la Pfizer y la Moderna.

Aun así, expertos indican que es necesario vacunarse y que los riesgos son más bajos que la posibilidad de contraer coronavirus. El síndrome de Guillain-Barré es poco frecuente y en él el sistema inmunitario del organismo ataca los nervios. Los primeros síntomas suelen ser debilidad y hormigueo en las extremidades. Estas sensaciones pueden propagarse rápidamente y, con el tiempo, paralizar todo el cuerpo.

Cuando se vacunó, el ex mandatario contó en sus redes sociales: «Estando en EE.UU. pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson. Recordemos que la Argentina podría haber tenido a su disposición millones de vacunas que no supo negociar».

La vacuna Johnson & Johnson ya había sido frenada en abril por complicaciones e irregularidades que la vinculaban a una extraña enfermedad de coagulación sanguínea en las mujeres. En aquel entonces, se les diagnosticó el trastorno sanguíneo a 15 mujeres vacunadas en Estados Unidos y Europa, de las cuales tres murieron. Hasta el momento más de 13 millones de ciudadanos estadounidenses fueron inoculados con dicha vacuna.