Especialistas alertan por la aparición explosiva de mosquitos

Las lluvias, las temperaturas más cálidas y la humedad generaron el caldo de cultivo ideal para la explosión de mosquitos que se registra en la ciudad desde hace algunos días.

Las especies que emergieron se desarrollan en charcos en toda la zona del NEA y son de dos géneros: los Psorophora y los Aedes, pero que no son del tipo aegypti, es decir que no generan ningún patógeno que transmita la enfermedad del dengue. Por lo tanto no son un peligro para la salud humana o animal.

“Nosotros le llamamos aparición explosiva de gran abundancia de mosquitos. Estas son diferentes especies de crías que proliferan en depresiones en el suelo que permanecen húmedas. Se pueden formar eventualmente en un charco donde las hembras depositan los huevos en esta tierra cerca de la superficie del agua y no sobre. Esos huevos no son inundados y a las 48 horas pueden permanecer en estado de latencia deteniendo el desarrollo hasta una próxima lluvia, que los inunda, y es el estímulo para que eclosionen. Aparecen entonces con el charco y si permanece durante cuatro días puede pasar por las diferentes etapas del mosquito”, indicó Marina Stein, doctora en Biología e investigadora adjunta del Conicet en el Área de Entomología del Instituto de Medicina Regional de la Unne.

Además, aseguró que este tipo de mosquitos aparecen en espacios con agua temporarios y no permanentes porque necesitan tierra húmeda que se inunde y luego se seque. “No es la primera explosión de mosquitos que se registre este año, ya pasó en febrero y en mayo. Ocurre en épocas de mayores precipitaciones y de altas temperaturas”, afirmó la especialista.

Stein informó que estas especies se crían en espacios abiertos como el patio de una casa o un lugar público como un parque, una plaza o entre la vegetación a la vera de algún río donde se produce un remanso.

“Pudieron haber pasado 4 o 5 meses de sequía, pero los huevos estaban y las hembras necesitan sangre humana o de animal para que maduren. Las lluvias son el estímulo para que las larvas salgan, para que se rompa la cáscara”, explicó y agregó que “estas especies son las que están en vigencia ahora y son más molestas por las abundantes precipitaciones y las épocas de calor”.

Por otro lado, indicó que ninguna de las especies que aparecieron ahora pueden ser Aedes aegypti, aunque eso no significa que esta no se encuentre en vigencia, todo lo contrario.

“El aegypti no se cría en charcos. No lo vamos a encontrar ahí nunca, sí en recipientes artificiales y en recipientes donde se puede recolectar agua, como en neumáticos o floreros. Esos son sus criaderos, no los charcos ni la tierra. Sin embargo, también es la época de este mosquito”, resaltó Stein. A esto añadió que “este mosquito no necesita precipitaciones abundantes, con una lluvia pequeña pueden eclosionar los huevos y el tiempo que tarda hasta hacerse adulto, que puede ser de entre 5, 6 o 7 días con temperaturas cálidas”.

Con respecto a las acciones que se deben realizar, la especialista indicó que para los controles en cualquier especie es ubicarlas desde huevos o larvas porque si el mosquito es adulto, es tarde. Se debe evitar que llegue a su desarrollo completo y, de esa manera, disminuir la abundancia de mosquitos, para eso se debe mantener el pasto corto y evitar que se refugien del sol.