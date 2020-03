Escándalo: Comisario habría acosado a una aspirante de la Policía

Si bien la situación por ahora no pasa de una denuncia personal de los involucrados ante su entorno, el hecho podría convertirse en un escándalo mayúsculo al estar en el medio algunos jefes de comisarias del interior provincial. Un Comisario en ejercicio habría acosado a una joven aspirante de la Escuela de Policía; la chica, además, sería hija de otro conocido integrante de la fuerza. Al Jefe apuntado le habrían dado 30 días de licencia.

Los hechos que podrían derivar en un escándalo con consecuencias impensadas habrían sucedido en un pueblo ubicado a pocos kilómetros de Capital, donde una joven aspirante de la Escuela de Policía denunció ante sus familiares el acoso del Comisario de la localidad.La chica, además, es hija de un reconocido integrante de la fuerza, que también tiene un alto cargo en el interior.

Éste último habría informado al propio Jefe de Policía, quien ya está al tanto del tema.

El efectivo que es progenitor de la joven involucrada prometió llegar “hasta las últimas consecuencias”

“A mí me denunciaron por algo que no pasó, y nadie me defendió a pesar de la mentira. Como padre no voy a permitir esto y tampoco creo que nuestra Policía deba permitirse tener integrantes de esa calaña”, dijo el padre de la joven, absolutamente indignado.

El padre de la aspirante adelantó a gente de su entorno que la semana entrante presentará un escrito formal en el Ministerio de Seguridad y en Jefatura, en el cuál expondrá lo sucedido.

En el pueblo en cuestión más de uno asegura que no hay un solo caso de acoso, y que hecho público éste podría originar otras denuncias similares con el mismo protagonista.