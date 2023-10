Entró a refrescarse al arroyo Riachuelo y terminó ahogándose

El hecho sucedió en horas de la tarde en inmediaciones de la zona de Reserva Municipal Santa Catalina, cuando se notificó de la desaparición de un hombre quien había ingresado a las aguas del río, en la zona de la desembocadura del Riachuelo.

Todo indica, y de acuerdo a los testimonios de quienes lo acompañaban, que la víctima habría entrado a una zona no habilitada para intentar contrarrestar las altas temperaturas que azotaron nuestra zona con temperaturas superiores a los 46° C,. Sin embargo, el hombre no tuvo en cuenta que en esa zona, el río presenta una gran cantidad de pozos naturales.

Allegados a la víctima dijeron a la Policía que ingresó a las aguas y repentinamente desapareció de la superficie.

Ante tal circunstancia, la Policía dio aviso a las autoridades judiciales de turno, quienes pidieron la colaboración de la Prefectura Naval Argentina para iniciar un rastrillaje. Horas después, el cuerpo fue encontrado.

Luego de ser rescatado de las aguas, y a pedido del fiscal en turno, fue trasladado al Instituto Médico Forense para la realización de la autopsia y posteriormente fue entregado a sus familiares para su inhumación.