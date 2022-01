Encontró al ex guitarrista de Los Abuelos de la Nada en situación de calle y se lo llevó a vivir con él

“Necesito ayuda. Buenas noches. Debido a diferencias irreconciliables con mi ex pareja, me encuentro al día de la fecha, sin hogar. Necesito un lugar de tránsito hasta que salgan mis papeles de la pensión. Por favor, necesito ayuda”, había manifestado el músico el 28 de diciembre, y dos días después agregó: “Debido a mi situación de calle, me han robado el teléfono, estoy incomunicado.”

Según precisó Bustos, él fue unos de “los miles que comentaron” el posteo del músico con intención de ayudarlo y un día le «llegó un mensaje suyo renovando su pedido de ayuda. Así que me puse a su disposición y lo traje a mi casa”.

“Lo ayudé a bañarse, le di de comer, le compré remedios y acá estamos. En casa charlando de la vida, dándole compañía y asistiéndolo. Más que hablando escuchando, aprendiendo, deleitándome con sus infinitas historias…”, agregó.

Y argumentó: “Todos algún día llegaremos a tal edad y no le deseo a nadie llegar así, o espero que todos tengamos alguien en quien confiar. Tengo mucho miedo, sí miedo. Jamás traje alguien a vivir a casa y menos a una persona mayor y con sus limitaciones. Pero me la jugué, me animé”.

En su posteo, el joven solidario aclaró: “No lo hice porque es el Vasco Bazterrica. Porque cuando lo ayudé no sabía ni quien era. Lo hice porque algún día todos vamos a tener 66 y la vida nos pasa factura a todos. No lo tomo como una molestia o una carga. Sino como un aprendizaje, y un favor a este hombre y a la vida”.

“Porque tarde o temprano todo vuelve, todo llega y todos vivimos lo mismo que el otro”, concluyó.

El posteo completo de Emiliano Bustos