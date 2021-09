En Itatí los jóvenes imploraron a la Virgen que termine la pandemia

La juventud se congregó en el pueblo de María. La misa fue presidida por Andrés Stanovnik, que estuvo junto a los obispos de distintas diócesis.

El fin de semana los jóvenes volvieron a manifestar su fe en María de Itatí, de diferentes maneras, algunos peregrinaron hasta la Basílica, otros acompañaron en una caravana por la ciudad de Corrientes y algunos realizaron actividades virtuales, en el marco de lo que fue la 42ª peregrinación juvenil del NEA a Itatí.

La tradicional manifestación de fe que moviliza a toda la juventud del NEA se realizó este segundo año de pandemia, bajo el lema “Junto a Jesús, José y María peregrinamos con esperanza y valentía”. Oficialmente se organizó virtualmente, pero de igual manera fueron muchos los jóvenes y peregrinos que se acercaron durante la jornada del sábado y el domingo a la Basílica a saludar a la virgen.

En este contexto, en la mañana de ayer se realizó la celebración central en el atrio del templo y fue presidida por Andrés Stanovnik, arzobispo de Corrientes, y concelebrada por los obispos de la región NEA: Ramón Alfredo Dus, arzobispo de la arquidiócesis de Resistencia; Adolfo Ramón Canecín, obispo de Goya y Alejandro Gustavo Montini, obispo de Santo Tomé.

De esta manera, después de la comunión se vivió un momento especial, cuando un grupo del equipo de la pastoral ofrendó a la virgen los chalecos identificatorios, simbolizando el pedido a la para que termine la pandemia y haciendo de ese modo el compromiso por empezar a trabajar en la peregrinación de 2022.

Por otro lado, en parte de su homilía Stanovnik destacó: “La realidad de la pandemia nos limita una vez más el camino para llegar juntos hasta la casa de nuestra madre y nos obliga a buscar alternativas para poder encontrarnos con ella y entre nosotros. Y como para el amor no hay distancias, porque es maravillosamente creativo y superador de adversidades, ustedes inventaron otras maneras de encontrarse y por eso tampoco abandonaron su vocación de peregrinos. No olvidemos que el encuentro es siempre el destino del peregrino”.

Asimismo, prosiguió: “Peregrinamos con esperanza y valentía. La esperanza y la valentía hacen la diferencia entre el peregrino y el vagabundo. Para el vagabundo, pensar en una meta hacia dónde dirigirse es un ejercicio agotador. La meta es él mismo, no lo mueve la esperanza, sino solo el interés por encontrar lo que venga y le produzca algún placer; no lo motiva el esfuerzo para un camino en subida, le gusta el camino ancho donde no haya obstáculos, porque no está dispuesto a esforzarse en superarlos”.

En otro fragmento de su prédica refirió: “Hoy nos sentimos cerca, especialmente de todos los que sufren las consecuencias de la pandemia: los enfermos y sus familiares en particular, de los que perdieron a sus seres queridos y ni siquiera pudieron despedirse de ellos; los que se empobrecieron hasta carecer de lo necesario para vivir dignamente; al heroico personal de la salud, a los que brindan servicios en los hospitales y a los que toman decisiones para cuidar y ayudarnos a tomar conciencia de cuidarnos entre todos; y de un modo muy especial hoy a los jóvenes del NEA y de otros lugares que anualmente peregrinan a este santuario: que María de Itatí los cubra con su manto, los proteja de todo mal y, con Jesús y José, los anime a ser peregrinos con esperanza y valentía en la vida de todos los días”.

CENTENARES DE JÓVENES ACOMPAÑARON A LA VIRGEN EN VEHÍCULOS.

Masiva caravana de vehículos por la capital con la imagen peregrina

En Corrientes los jóvenes realizaron una masiva caravana con la imagen de la virgen de Itatí por las calles de la ciudad, en el marco de una peregrinación juvenil del NEA a Itatí, que por segundo año consecutivo se lleva adelante de manera virtual. Por varias cuadras de filas de autos y bicicletas acompañaron a la imagen, que fue llevada especialmente desde la Basílica. No hubo misa, pero sí una bendición final.

El sábado por la tarde miles de correntinos marcharon ayer por las calles de la ciudad en bicicleta, autos y camionetas. El arzobispo Andrés Stanovnik acompañó la manifestación de fe.

La banda de la Policía de Corrientes recibió a la imagen peregrina y desde la explanada del puente marcharon hasta el barrio San Gerónimo.

El recorrido inició en la plaza Belgrano y terminó en la parroquia San Gerónimo, en el eucaliptal. No hubo misa, solo la bendición final del párroco. Una vez que la caravana llegó al eucaliptal los esperaban feligreses de las comunidades de Jesús Misericordioso, Virgen Itatí de Laguna Seca y otras.

La caravana vehicular fue organizada por la Pastoral de Juventud de la Arquidiócesis.