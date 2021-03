En Formosa, una joven mamá denunció que le colocaron un implante anticonceptivo sin su consentimiento

“Vino la Policía a llevarla y ella no quiso, se escondió. Volvieron a las seis de la mañana y se la llevaron como estaba. Nosotras pedíamos que devuelvan al chiquito”, aseguró una vecina. Eso ocurrió en febrero. “Estaba muy solita”, remarcó su papá angustiado.

El hombre explicó que, cuando volvió, Sabina le dijo que le habían colocado “un chip”. Aseguró que le indicaron que, si no accedía a ponérselo, no la iban a “largar nunca”. “Como tenía miedo, aceptó”, aseguró.

“Chip, chip”, confirmó la joven señalándose la parte superior del brazo. “Dice que si no puedo hacer, no me voy a ir a casa”, manifestó. Ante las preguntas de la periodista Paula Bernini, que intentaba comprender a qué se refería la familia, tanto la adolescente como su papá dijeron no saber cuál era la finalidad del dispositivo.

“Le dieron algo como un ticket, un documento”, afirmó el hombre. En esa tarjeta está la explicación. “Implanon: implante para uso subdérmico. El poseedor de esta tarjeta está usando un implante anticonceptivo para uso subdérmico que contiene progestina. Está ubicado en el lado interno de la parte superior del brazo. En caso de accidente, no intente extraerlo”, señala.

En diálogo con Telenoche, el médico clínico Manuel Giménez (MP 1121) calificó el hecho de “aberrante”. Remarcó que, para indicar cualquier tratamiento anticonceptivo, es necesario realizar análisis ginecológicos previamente y consultas especializadas. “Está totalmente mal. No se puede hacer eso sin estudios y menos sin consultarle al paciente y a su familia”, aseveró.

Por su parte, el médico obstetra Oscar Guetmonovich (MN 47026) opinó al respecto la semana pasada en diálogo con TN: “Es una invasión total, una manera de control de natalidad”.“Tiene que haber un consentimiento para la implantación de ese chip”, remarcó.

“Esto se hace porque no requiere un gran seguimiento. Entonces, una vez implantado, difícilmente se lo controle. Las pacientes no están informadas, ni menstrúan prácticamente, entonces pasa el tiempo y no saben si están embarazadas o no”, señaló Guetmonovich.

El doctor detalló, además, que ese tipo de implantes tienen una duración de tres años y pueden costar entre $17.000 y $20.000. “Es una barbaridad, una falta de respeto a la mujer. Honestamente, yo no sé de otros lugares en donde hayan hecho algo así. Es un plan de esterilización durante tres años”, aseguró.