Empresarios del nordeste cuestionaron a los bancos por la poca flexibilidad para obtener créditos

Ante el desplome de los ingresos en el sector productivo como consecuencia del parate económico provocado por la pandemia del coronavirus, distintos sectores empresarios de Misiones y Corrientes reclamaron en las últimas horas un política de asistencia bancaria acorde a las urgencias que enfrentan las Pymes. La necesidad de créditos de fácil acceso para hacer frente a salarios se ubica en el tope de los pedidos, así como también destacan que esos préstamos deberían ser a tasa cero para contribuir al alivio del sector empresario en tiempos de extrema emergencia económica.

En tanto, y en busca de contener parte de esa demanda, el gobierno de Misiones anunció un paquete de diez medidas con las que tratará de aliviar la situación crítica de las actividades productivas en el marco de la Emergencia Sanitaria por la pandemia de coronavirus, entre las que se destacan la postergación en abril y mayo de las cuotas del Fondo de Crédito Misiones , la condonación de intereses del vencimiento de esos meses, a las actividades económicas críticas se le permitirá el pago del 50 por ciento de la factura de luz y el saldo diferido en cuotas sin intereses, conforme listados que envíen la Confederación Económica de Misiones y Cámaras de Comercio y sean cotejados y aprobados por el Gobierno a través Ministerio de Hacienda

Avales bancarios

Uno de los puntos más importantes que anunció el gobernador Oscar Herrera Ahuad es la emisión de avales desde el Fondo de Crédito de Misiones para garantizar créditos con el Banco Macro y con aquellas entidades financieras que deseen participar para el pago de la nómina salarial para aquellas Pymes que no cuenten con calificación bancaria y no hayan accedido a la operatoria del FOGAR (Fondo de Garantía) que anunció recientemente por el Gobierno nacional.

También se emitirán avales para créditos por hasta 300 millones de pesos y con un tope de 600 mil pesos, por empresa, bonificación de 40% en la alícuota para los períodos marzo 2020 a mayo 2020 para las actividades turísticas que facturen hasta de 25 millones de pesos en el ejercicio anual anterior y para alojamiento, que facturen hasta de 25 millones de pesos en el ejercicio anual anterior. Además, habrá prórroga de la presentación de la DDJJ anual de Ingresos Brutos con vencimiento al 30 de junio de 2020 y de la moratoria de la RG 49/2019 al 30 de junio de 2020; suspensión de caducidad de planes de pago operadas desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 31 de mayo de 2020; y postergación de 30 días de los vencimientos de impuesto sobre ingresos brutos a contribuyentes directos que revistan la condición de Micro Pyme.

Turismo

El presidente de la Confederación Económica de Misiones (Cem) Alejandro Haene destacó el esfuerzo del gobierno provincial al poner en práctica un paquete de medias provinciales “para paliar la situación crítica que están pasando las Pymes misioneras”.

Para Haene el sector más crítico en Misiones es el turismo y todos los rubros que rodean al turismo, “por el tiempo que tardará en recuperarse”.

“Si el día 13 de abril se levanta la cuarentena al día siguiente mágicamente no se reactivará ningún sector. Además, nadie sabe cuándo en realidad esta pandemia terminará”, advirtió.

Respecto a los créditos bancarios para las Pymes a una tasa del 24 por ciento anual con tres meses de gracia Haene dijo que “el Banco Central liberó fondos para que los bancos puedan bajar las tasas porque de lo contrario la tasa estaría en el orden del 48 por ciento”.

Puertas bancarias cerradas

Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y norte de Corrientes (Apicofom), Guillermo Fachinello, pidió al Gobierno nacional que intervenga ante las entidades bancarias “porque el sector maderero tiene las puertas cerradas de los bancos, ya que nos ponen muchas trabas para operar”

El dirigente empresarial dijo que el mercado interno de la industria maderera es el más afectado. “El 70 por ciento de los que se produce está destinado al mercado interno. El problema más es que se cortó la cadena de pagos, por eso pedimos que los bancos nos dejen girar en descubierto y nos cobren una comisión razonable”, advirtió.

“Todos estamos trabajando unidos para salir adelante, pero el único rubro que no aporta nada es el bancario que gana mucha plata”, afirmó el empresario maderero y solicitó “la urgente intervención del Gobierno nacional”.

Fachinello dijo que en Misiones “se logró reactivar algunas empresas que exportan, la industria de pallets que está destinada a la industria de alimentos, también los paneles destinados a la industria farmacéutica y las empresas proveedoras de chips a los secaderos de yerba mate».

Corrientes

En cuanto a la situación de las empresas correntinas el presidente de la Federación Económica de Corrientes (Fec), Daniel Filigoi, dijo que en líneas generales todas las Pymes correntinas la están pasando muy mal, “no hay un rubro que esté un poco mejor que el otro”.

El dirigente empresarial criticó las expresiones del presidente Alberto Fernández en contra de los empresarios. “Nosotros no somos los malos de la película. Las Pymes hacemos mucho esfuerzo, mantenemos a los trabajadores más allá de tener las persianas bajas. Los políticos podrían dar el ejemplo. El empresariado es el que paga los impuestos para mantener al sector público que no baja sus gastos”, se quejó.

“A nosotros nos gustaba más el presidente de los primeros días de la cuarentena tratado de liderar una causa nacional que el de las últimas 72 horas que con sus expresiones dividió al sector empresarial poniéndolo en contra de la opinión pública”, criticó.

Al igual que los misioneros, Filigoi cuestionó la actitud del sector bancario “porque no da flexibilidad a las Pymes y no propone créditos a tasa cero. No entendemos por qué se tiene que acorralar al sector privado. Lamentablemente vamos a salir adelante con dificultad de toda la población porque no hay superávit fiscal, ni capacidad de endeudamiento interno y externo, tampoco hay posibilidad de aumentar la presión tributaria. Se saldrá con emisión y la emisión produce inflación, por eso en algún momento se deberá apelar al sector privado para que produzca bienes y servicios para combatir una inflación que será muy preocupante”, anticipó.