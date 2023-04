Ella usa botellas de plástico vacías en el jardín. ¡Solo mira estos geniales efectos!

Entierra botellas de plástico vacías: ¡ahorrarás tiempo y dinero!

Botellas de plástico vacías: ¿por qué no obtener alguna ayuda con algo que todos tenemos a mano y sin costos adicionales de dinero? ¿Deseas renovar tu jardín y buscar la forma en que tus plantas pequeñas no se dañen por el viento y el clima o por pequeños insectos? Tus plantas deberían estar mejor provistas de agua, para que no tengas que verterlas constantemente. ¡Sigue estos magníficos trucos!

Solo tienes que saber cómo.

El invernadero

Las plantas especialmente delicadas se beneficiarán si las crías en un invernadero de cosecha propia. ¡Para esto, las botellas de plástico transparentes son muy buenas!

Ella usa botellas de plástico vacías en el jardín

¿Qué tienes que hacer?

Corta la parte inferior de una botella de plástico limpia y colócala sobre la pequeña planta en el jardín.

Presiona la botella ligeramente en la tierra para que no se caiga con el viento y el clima.

Ahora tu planta está protegida de las heladas, la lluvia, el viento e incluso de los insectos.

Haz clic en la página siguiente para obtener el truco completo. Con este truco, ya no tienes que preocuparte; ¡Tus flores y plantas pueden proveerse de agua!