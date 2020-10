«Ella no es candidata»: denuncia que le negaron un respirador a su madre y murió por Covid-19

«Yo la estoy viendo a tu mama desde que ingreso, tu mamá viste que tiene antecedentes entró respirando muy mal y con el oxígeno no es suficiente, con la mascarita que le ponemos en la cara, y ella se cansa de respirar, en algún momento se va a cansar», advirtió una enfermera del Hospital Castro Rendón a la hija de una paciente que falleció este jueves por Covid-19.

En la conversación telefónica, que fue divulgada este viernes en el sitio La Mañana de Neuquén, la enfermera le aseguró a la mujer que su madre, a quien nunca le consiguieron una cama en Terapia Intensiva, estaba en muy grave estado y no sería reanimada.

Neuquén: le negaron un respirador a su madre y murió por Covid-19

«Lo que estamos haciendo es ayudarla a que no sienta la falta de aire poniéndole oxígeno y un poquito de morfina para que no sientea la dificultad, porque ella no es candidata a enchufarla a ningún respirador, no es candidata a intubarla, ¿sí?», señaló la profesional de la salud, quien contaba con que el médico que trataba a la mujer habría tenido oportunidad de comentarle a la familia cuál era la situación.

«Si se cansa no es que la vamos a enchufar a un respirador ni nada de eso. No es candidata a que respire un aparato por ella, no es factible, así que le estamos dando confort, que es acompañarla a que no sienta la falta de aire con oxígeno y otras cosas para que se sienta bien», señaló la enfermera de guardia.

La hija de la paciente preguntó por la posibilidad de que su madre fuese trasladada a una cama de terapia intensiva, pero la enfermera le aseguró que ya estaba «avisado el centro de camas de la provincia» de Neuquén aunque sin novedades.

«Si ella hace un paro respiratorio no se va a reanimar. Porque está grave, se va a cansar de respirar, eso quiero que entiendas. Pero vamos a hacer todo lo posible para que ella no sienta nada», se comprometió la profesional.