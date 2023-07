Elecciones en Corrientes 2023: qué pasa si no voto y quiénes no están obligados a hacerlo

La Constitución Nacional establece que en Argentina el voto es obligatorio para todas las personas que tengan entre 18 y 70 años en las elecciones argentinas y tengan domicilio en la provincia, mientras que los electores de 16 y 17 años, como también los mayores de 70, pueden hacerlo de forma optativa. }

PASO y Elecciones 2023 en Corrientes: qué pasa si no voto en

Quienes estén obligados y no voten en las PASO en la provincia de Corrientes podrían sufrir sanciones económicas, como también la imposibilidad de realizar varios trámites.

Qué pasa si no voto en Corrientes: de cuánto es la multa por no votar

Las multas por no votar en Corrientes varían entre 50 y 500 pesos para los electores mayores de 18 años y menores de 70, según cuántas veces hayan faltado el día de la elección.

Sin embargo, hay tiempo hasta 60 días después del día de los comicios para presentar una justificación ante la Justicia Electoral que los exima de las sanciones.

Qué pasa si no voto en Corrientes: cómo revisar la situación de elecciones pasadas

Para consultar si se adeuda alguna multa hay que dirigirse a la web de la Cámara Nacional Electoral (CNE) e ingresar a la categoría «Registro de Infractores». «La tramitación de las solicitudes cursadas por esta vía se encuentra bajo exclusiva responsabilidad de la Secretaría Electoral del distrito Capital Federal», detalla la web del CNE.

Las personas tienen 60 días desde las elecciones para presentar el formulario ante la Justicia Electoral, ya que en caso contrario la multa se adherirá automáticamente en el Registro de Infractores de cada persona.

Elecciones Corrientes 2023: ¿Quiénes están exentos de votar?

Los electores mayores de setenta (70) años.

Los jueces y auxiliares que, por disposición de esta Ley, deban asistir a sus oficinas y tenerlas abiertas durante las horas de la elección.

Si el votante se encontraba a más de 500 kilómetros del lugar donde debía sufragar por «motivos razonables». Esta causal debe responder a circunstancias imperiosas o atendibles para que puedan ser causa suficiente.

Los que estén enfermos o imposibilitad os por fuerza mayor, debidamente certificada, que les impida concurrir a los comicios. En caso de enfermedad, las personas tendrán 60 días a partir del día de la elección para presentar un certificado médico ante la Secretaría Electoral para justificar la ausencia.

Los ciudadanos de dieciséis (16) y diecisiete (17) años cumplidos.

En tanto, las personas que tengan que cumplir tareas laborales el día de la elección tienen el derecho a pedirle a sus empleadores que les otorgue una licencia especial para poder acercarse y cumplir con su obligación. Además, el empleador no podrá descontarle del sueldo las horas perdidas por ir a votar.

Qué pasa si no voto en las PASO: ¿Puedo votar en las elecciones presidenciales de 2023?

Todos los ciudadanos a votar en las elecciones 2023 y que figuren en el Registro Nacional de Electores tendrán el deber de votar en los comicios generales. Si un elector no concurre a la votación en las PASO del 13 de agosto, está obligado a participar de igual manera el 22 de octubre, según indica el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Elecciones 2023: ¿cómo consultar el padrón electoral?

Para acceder al padrón electoral definitivo hay que acceder al portal oficial del Poder Judicial de la Provincia. En la categoría «Institucional», se podrá consultar el padrón electoral para las próximas elecciones simplemente ingresando el número de documento.

En el mismo sentido, las personas de todo el país también pueden consultar el padrón electoral a través de la web del Gobierno nacional, en la categoría «Padrón». Allí, es necesario llenar el formulario electrónico, que pedirá el número de documento, el género de la persona y el distrito del domicilio que figura en el DNI. Al completar todos los datos, inmediatamente se desplegará la información sobre dónde votar.

También pueden quitarse la duda comunicándose telefónicamente a través de la línea gratuita que ofrece el Gobierno: 0800-999-7237. Solamente habrá que entregar el número de documento y se le indicará el lugar, la mesa y el número de orden para votar. Clarín.