El viernes 27 inicia preinscripción para cobrar los $10.000

El Secretario General de Anses, Santiago Fraschina, explicó a través a Radio Sudamericana los alcances de los beneficios económicos dispuestos por el Gobierno Nacional para jubilados, pensionados, titulares de AUH, AUE, desempleados, monotributistas en el marco de la emergencia sanitaria. Detalló los pagos del Ingreso Familiar de Emergencia de $10.000 y el bono extraordinario de $3.000.

¿QUÉ ES EL INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA?

El Ingreso Familiar de Emergencia es una asignación de carácter excepcional de $10.000, que se abonará en el mes de abril, destinada a compensar a los sectores más vulnerables por las consecuencias económicas de la cuarentena.

¿QUIÉN SE PUEDE ANOTAR?

Estos son los requisitos para recibir el bono:

Ser argentino o argentina nativo/a o naturalizado/a y residente con una residencia legal en el país no inferior a DOS (2) años.

Tener entre 18 y 65 años de edad.

No percibir el o la solicitante o algún miembro de su grupo familiar, si lo hubiera, ingresos por:

1) Trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado.

2) Monotributistas de categoría “C” o superiores y régimen de autónomos.

3) Prestación por desempleo.

4) Jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

5) Planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, a excepción de los ingresos provenientes de la Asignación Universal por Hijo o Embarazo o PROGRESAR.

¿QUÉ PASA SI ALGUIEN EN LA FAMILIA TIENE UN TRABAJO EN BLANCO?Se podrá cobrar siempre que la persona o algún miembro de su grupo familiar no perciban ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia (público o privado), o que no sea monotributista de categoría C o superior o del régimen de autónomos, no reciba una prestación de desempleo ni jubilaciones, pensiones o retiros.

“Si soy monotributista de categoría A, pero tengo en mi familia un trabajador de dependencia, no me corresponde el bono”, reiteró el Secretario de Anses.

¿CUANDO EMPIEZA LA INSCRIPCIÓN Y DÓNDE ANOTARSE?

Para quienes estén en condiciones de recibir el IFE, desde este viernes 27 de marzo deben ingresar a la página web www.anses.gob.ar para iniciar la preinscripción y sólo se pueden realizar a través de la web o de la APP que está preparando ANSES para agilizar dicho trámite.

UN DATO IMPORTANTE: Aquellas personas que perciban la Asignación Universal por Hijo o la Asignación Universal por Embarazo “no deben realizar dicho trámite”, ya que el organismo cuenta con sus datos y “se les depositará dicho monto en la misma cuenta donde reciben dichos beneficios”.

CRONOGRAMA DE INSCRIPCIÓN

Las personas con DNI finalizado en los números 0 y 1 tendrán que ingresar el viernes 27 en la página Web de la ANSES para llenar un aplicativo de pre-inscripción, que les requerirá datos mínimos para iniciar el trámite de solicitud de este subsidio extraordinario.

Los documentos de identidad terminados en 2 y 3 deberán hacerlo el sábado 28; los finalizados en 4 y 5 el domingo 29; los que terminan en 6 y 7 el lunes 30 y, finalmente, los DNI cuyos últimos números sean el 8 y el 9 tendrán que llenar el aplicativo en la Web el martes 31.

Fraschina adelanto que “después habrá otra instancia de preinscripción, pero más acotada, por eso recomendamos hacerlo ahora, según el DNI. Luego de eso, la Anses se cruzará datos para saber si el grupo familiar es beneficiario del bono de $10.000 y la intención es que se deposite en abril».

BONO EXTRAORDINARIO DE $3.000 PARA JUBILADOS, PENSIONADOS, AUH Y AUE

El Secretario General de Anses también comentó que comenzaron “los pagos del bono de extraordinario $3.000 a los jubilados y pensionados que no superan los $18.892”.

La medida, que comenzó a pagarse este 25 de marzo, incluye para los pasivos el pago del monto del haber más un Bono Extraordinario de $3.000. Y para titulares de AUH y AUE es el monto habitual más Bono Extraordinario de $3.000 por cada hijo o hija.

También para los jubilados y pensionados con crédito Anses; “en abril y mayo quienes no pagarán cuotas; como tampoco lo pagaron en enero, febrero, marzo y también se les bajó la cuota de interés”.

Inversión en el marco de la emergencia

Fraschina manifestó que “desde Anses se está haciendo un esfuerzo grandísimo” para acercar beneficios a los sectores más vulnerables: “si se piensan los bonos a jubilados, el aumento de marzo, se duplicó la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo en el marco del Coronavirus. Pero nosotros no lo vemos como un gasto sino como inversión social”, señaló en diálogo con Radio Sudamericana.

“El gobierno de Alberto Fernández se decidió, en primer momento, volver a financiar el sistema previsional argentino, coparticipando impuesto como por ejemplo el impuesto país, las retenciones que se coparticipación parte con el sistema previsional argentino y también con PAMI, para garantizar otras de las políticas centrales con los jubilados que tiene que ver con los 170 medicamentos gratis”, amplió.

“Estamos volviendo a financiar el sistema previsional argentino, hay un conjunto de políticas que se están haciendo a favor de jubilados y jubiladas y de los beneficiarios de la AUH. Estamos trabajando mucho y estamos muy contentos con la definición política de Alberto y Cristina de beneficiar de vuelta al sistema previsional nacional”, señaló Fraschina.