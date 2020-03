El video de Thalía, indignada con el Presidente de México

La cantante, en cuyo país ya se registraron 316 casos de coronavirus, publicó un video en su cuenta de Instagram contradiciendo las recomendaciones del Presidente de México e insistiendo en que la población mexicana se quede en sus casas.

“No dejen de salir, estamos en la primera fase, yo les voy a decir cuando no salgan. Sigan llevando a las familias a comer, a los restaurantes. Vamos a seguir haciendo la vida normal», mencionaba López Obrador en su video.

Al respecto, Thalía no se quedó callada y salió al cruce del primer mandatario en Instagram: “No, no está bien congregando, no está bien salir agrupados, ¡no está bien salir! Los profesionales de la salud nos han indicado que tenemos que estar solos. ¡No, por favor, señores!”, dice Thalía completamente indignada con los dichos de López Obrador.

“No debemos salir porque no sabemos si estamos infectados o no, ¡por lo tanto podemos ir propagando el virus sin ni siquiera saberlo!”, explicó alzando la voz. “Recuerden que puede tomar hasta 14 días para desarrollar síntomas, pero también hay personas que están infectadas y no van a desarrollar síntomas visibles. Entonces se pone en peligro a las personas con un sistema inmunológico comprometido, a los ancianos, a las mujeres embarazadas, a los bebés prematuros,a todos en general».

Thalía indignada sobre la falta de medidas en México

“No puede ser que luego de escuchar las instrucciones de los expertos de todos los efectos dominó que está pasando en el planeta todavía hay personas que no lo entienden. ¡No lo toman en serio!”¸expresó Thalía casi a los gritos.

En un texto publicado debajo del video en Instagram, continuó su descargo sobre los cuidados del coronavirus: “Luego de ver ese video que contradice todo lo que estamos haciendo alrededor del mundo sentí que tenía que dejarles este mensaje. ¡Lo que se menciona en una parte de este video no está bien! #QUEDATEENTUCASA”.

Y pidió especial consciencia para con los médicos y profesionales de la salud: “Todos entendemos que nuestros héroes, los profesionales de la medicina (doctores, enfermeros/as, farmaceúticos, etc) que están lidiando de cerca con esto día a día y otras personas con trabajos esenciales, indispensables en esta situación, tienen que salir de sus casas. Pero, nosotros los que no somos profesionales de la salud tenemos que ser considerados con ellos y responsables y aislarnos lo más posible”.

“Siempre me he mantenido al margen de la política, pero esto rebasa el sentido común en estos momentos tan cruciales para mi amado país”, concluyó en su escrito en Instagram.

Fuente: Minutouno.com.ar