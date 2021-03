El tráfico diario de hasta mil camiones con Brasil pone en alerta máxima a Libres

La mutación del virus viene bajando de norte a sur en el vecino país.

La circulación de nuevas cepas atemoriza al mundo entero y en la Argentina este tema comenzó llegar a los titulares de los medios la semana pasada, tras un encuentro del Consejo Federal de Salud (Cofesa), en el que se abordó la cuestión.

Hasta el momento, son 3 las mutaciones del coronavirus: la europea, la sudafricana y la de Manaos (Brasil). Es esta última la que más preocupa a las autoridades nacionales y de la Provincia por la amplia frontera que Corrientes tiene con ese país.

Hasta el momento, Salud envió 4 muestras de covid-19 positivo al Instituto Malbrán, en Buenos Aires. Allí se estudiarán y se sabrá si corresponden a alguna de las nuevas mutaciones del virus que ya confinó al mundo entero en el 2020.

Este envío de muestras es un trabajo preventivo hecho justamente porque los casos fueron de personas que habitan una ciudad fronteriza, en este caso, con Paraguay. Es Ituzaingó.

Pero más allá de este envío de muestras que ayer copó los titulares en medios de comunicación –que hasta llegaron a publicar que ya había circulación de la cepa brasileña en Corrientes–, hay otros puntos en más calientes: Paso de los Libres. En esa ciudad, que limita con Brasil, cuenta con un puente internacional y por ese nexo pasan hasta 1.000 camiones por día: una verdadera bomba de relojería, epidemiológicamente.

“Vemos con preocupación que en el lado brasileño, en Río Grande do Sul, precisamente, hace varias semanas está en bandera negra y el último sábado el hospital de Uruguayana (ciudad que limita con Paso de los Libres) ha informado que ha completado todas sus camas con pacientes covid-19 y eso significa que están en alerta máxima”, dijo ayer el director del hospital San José de Paso de los Libres, Daniel Ferreira Dame, en declaraciones a radio Dos.

“Pero también asusta y preocupa mucho la cepa de Manaos, que viene del norte bajando al sur, y nos puede ingresar por el lado de nuestra frontera, y esto hemos informado a Corrientes”, indicó.

Como para comprender la magnitud del peligro en esa frontera, Ferreira Dame, dijo: “Pasan de 800 a 1.000 camiones todos los días”. Se trata de transporte comercial.

Si bien en este aspecto Libres maneja un estricto protocolo desde 2020, cuando comenzó la pandemia, no deja de ser una puerta para nuevos contagios o el ingreso de una nueva mutación del coronavirus. Por ello, indicó: “Vamos a tener reuniones con la Aduana y con el Complejo Terminal de Cargas (Cotecar) para que extremen las medidas preventivas”.

En Santo Tomé, donde también existe un puente internacional que une a la Argentina con Brasil, la situación es diferente. “La gente no puede cruzar en autos, no pasan remises, no pasa nadie. El único paso es en Libres”, dijo el director del hospital San Juan Bautista, Alfredo Alegre, a República de Corrientes.

La situación en Brasil es compleja con un promedio diario de 1.841 muertes en los últimos siete días, ese país es el epicentro de la pandemia, con cuarentenas en todos los estados y colapsos hospitalarios en varias regiones, sobre todo en la región sur y en la frontera con la Argentina.

El gobernador de San Pablo, João Doria, decretó que las personas que no cumplen labores esenciales se queden en casa para evitar contagios y que los oficinistas trabajen a distancia.