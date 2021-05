El sistema de salud lo está poniendo todo y no alcanza; la gente no cambia

Así advirtieron las autoridades del Hospital San Juan Bautista de la lo­calidad. Hasta ayer tenían 265 infec­tados activos.

En medio de un clima de mucha preocupación, las autoridades del hospital San Juan Bautista de Santo Tomé brindaron un panorama so­bre la situación sanitaria de la ciudad ante el creciente número de contagios de co­vid-19 que se registra desde hace dos semanas y que co­locó a la localidad en fase 3. Los médicos fueron contun­dentes al responsabilizar a la población de no respetar los protocolos e hicieron un fuerte llamado a tomar con­ciencia, porque la situación se complica.

Las autoridades sanitarias representadas por los doc­tores Carolina Galarza; Mer­cedes Schatenoffer, Andrés Moratorio y la licenciada Natalia Gallo indicaron que las cifras siguen en aumento y que la población lamenta­blemente no cambia su con­ducta lo que está poniendo en riesgo al sistema de salud local.

“Nosotros ya tenemos nueve muertos por corona­virus, y la comunidad parece que todavía no llega a dimen­sionar o a entender que si no colaboramos, nuestros fami­liares pueden llegar a formar parte de esa cifra”, dijeron.

Carolina Galarza indicó: “La situación es preocupan­te, actualmente tenemos 272 casos activos de acuerdo al cierre del día anterior, y si bien tenemos en cuenta que 24 personas van a ser dadas de alta si todos los convi­vientes y estrechos son ne­gativos y eso disminuiría al día de la fecha, tenemos una situación donde se están rea­lizando operativos en dife­rentes lugares y, por lo tanto, el rastrillaje y la oportunidad que se presenta al poder ha­cer mayor número de test va a aumentar obviamente las cifras en cuanto a nuevos activos”.

“No podemos seguir jun­tándonos, no podemos se­guir en la plaza, no podemos seguir con las reuniones familiares; hasta cuándo vamos a ser irresponsables, qué queremos, a dónde va­mos; por favor tomemos conciencia de una vez por todas que esto es responsa­bilidad de cada ciudadano, no es solo la responsabilidad del Sistema de Salud porque el Sistema de Salud sin ayuda del pueblo no puede. Perdo­nen el énfasis, pero la situa­ción realmente lo amerita, porque el sistema de salud lo está poniendo todo y no al­canza, nos estamos cansan­do y la gente no cambia. Por favor cuidémonos”, subrayó a su turno Mercedes Schate­noffer.

“Pedimos a la población que haga este tipo de análisis respecto a qué es lo que pue­de pasar: Al tener nosotros un mayor número de activos tenemos la posibilidad de que el quinto, sexto, y sép­timo día de cursar la enfer­medad un mayor número de personas se descompensen, es decir, que se deshidraten, que tengan crisis de falta de aire, descompensaciones de tipo neurológicas, lo que va a ameritar a que se lo traslade al hospital de campaña o a centros de mayor compleji­dad; cuanto mayor número de casos tengamos mayor números de derivaciones y de descompensaciones va­mos a tener, y esto impacta en que muchas veces las consultas de los descompen­sados son en forma simul­tánea, es decir, el equipo de la Guardia Médica ya se está viendo en la dificultad de poder trasladar a todos de la manera que se merecen y en el tiempo que corresponda de acuerdo al cuadro clínico; nosotros tenemos que tener en cuenta que son 400 kiló­metros que le espera a nues­tro familiar para ser traslada­do, 400 kilómetros en el cual se juega la vida, 400 kilóme­tros en el cual puede sufrir mayor descompensación y morir, 400 kilómetros que podrá significar la continui­dad de la vida de esa persona o no”. Norte