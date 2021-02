El sincericidio sin filtros de Mica Viciconte sobre su deseo de ser madre

La pareja de Fabián Cubero habló en Los Ángeles de la Mañana y fue honesta en cuanto a sus deseos de ser madre.

Los rumores de embarazo de Mica Viciconte (31) la persiguen desde los casi cuatro años que lleva en pareja con Fabián Cubero (42), y la panelista ya se acostumbró a bromear al respecto cada vez que algún amigo o familiar se hace eco de los trascendidos. Pero, de todas maneras, la maternidad es un fuerte deseo a concretar de parte de Mica.

“Tengo ganas de ser madre. Justo hablaba con una amiga que me preguntó ‘¿para cuándo?’ Y yo siempre lo pateo, no sé cuándo es el momento. Porque me pasa que siempre voy por el trabajo y nunca dejo el tiempo para decir ‘quiero ser mamá’. Ganas tengo”. En ese momento, Ángel de Brito acotó: “Va a llegar en cualquier momento, sin planearlo seguro”.

Sin filtros, Mica fue brutalmente honesta: “Bueno, tengo que dejar las pastillas primero. Tengo que decidirlo. Todavía no está esa decisión tan fuerte”. Un tanto sorprendido por tamaña infidencia, el conductor se atajó: “Ah, bueno. No sabía tanto. No estaba al tanto. Entonces, se cuidan”.

“Siempre nos cuidamos. Vamos a cumplir cuatro años juntos. Si no nos cuidamos estaríamos poblados de hijos”, bromeó Viciconte. Y De Brito acotó irónico: “Podrían haber poblado la Patagonia”.

Al final, Mica Viciconte explicó cuál fue su postura respecto a la maternidad cuando comenzó a salir con Fabián Cubero: “Al principio yo le dije que sabía que era pronto, que nos estábamos conociendo, pero que tenía el deseo de ser madre. Que entendía que él al tener tres hijos no quisiera tener más, pero que no quería perder cinco años para que después me diga que no quiere. (…) Prefiero que se asuste, pero ser sincera. Es un tema que ya está hablado, hace cuatro años me dijo que sí, que quiere volver a tener hijos, y ahora no hay vuelta atrás. Ya no tenemos 14 años, nos venimos grandes”.

Fuete: Ciudad.com.ar