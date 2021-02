El recreo en tiempos de coronavirus

Diversos especialistas coincidieron en vaticinar que, así como cambió parte de la currícula y de la didáctica a partir de la irrupción de la virtualidad como uno de los efectos que provocó la pandemia, los recreos y otras instancias lúdicas y corporales de la escuela deberán ser “reinventadas” a partir de lo que establezcan los protocolos sanitarios y del resultado del diálogo familiar y comunitario que vaya a establecerse entre los adultos y los alumnos, en cual los primeros tendrán que dedicar tiempo a “escuchar” a los segundos.

Los educadores consultados por Télam destacaron la importancia que debe tener la “tranquilidad” en los adultos para organizar el regreso de los chicos a las aulas.

¿Cómo serán entonces los espacios comunes de recreación en tiempo de pandemia? ¿Cuál es la importancia de que los chicos se vuelvan a ver con sus pares? ¿Cómo explicarles que no pueden abrazarse o hacer determinados juegos o mantenerse a menos de la distancia social de sus compañeros, a quienes no ven hace un año? ¿Qué precauciones deben tomarse para evitar la propagación del virus de la covid-19 en los es-tablecimientos educativos?

ADAPTACIÓN

“Los contenidos van a tener que cambiar a raíz de la pandemia, y también los juegos. Estoy segura (de eso) y tengo ganas de observar a los chicos porque creo que ya cambiaron su manera de jugar”, opinó María Teresa Rosendo, presidente de la Asociación Civil Coherencia, que nuclea a instituciones de nivel inicial de gestión privada de todo el país. “No hay dudas de que iremos resolviendo, adaptándonos y colaborando para que todos saquemos esto adelante”.

“El patio -agregó- se va a tener que manejar acorde a protocolos, con burbujas y distanciamiento. No tengo duda de que los chicos se van adaptar porque quieren ir a la escuela”. Y puntualizó que “las claves son la tranquili¬dad y la creatividad. Es (también) escuchar a los chicos y saber observar; escuchar a los docentes y saber acompañarlos”.

“Van a tener que cambiar muchas cosas en la educación porque los chicos están diferentes pero también nosotros lo estamos”. Agregó que “tenemos que poner toda la energía los adultos porque los chicos tienen que estar en las escuelas”.

En tanto, la licenciada Luciana Grande, psicóloga clínica especialista en niños y adolescentes, dice que no ve como “viable explicarles que no tengan contacto con pares. Hay que pensar algo acorde a la niñez”, sugirió la especialistas, y añadió: “Tal vez haya que acotar los recreos o reinventarlos, por ejemplo como hacen en otros países con burbujas de chicos y que cada chico tiene asig¬nado con que niño juega”.

Grande consideró la posibilidad de realizar actividades lúdicas y de recreación “por espacios o hacer recreos más cortos, que salgan algunos niños primero y otros después”, en este punto añadió que “el esfuerzo tiene que venir del lado de los adultos”.