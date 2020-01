El precio de los cortes de la carne se incrementó un 7%

Desde el Mercado de Productos Frescos, manifestaron que el nuevo valor se dio a partir del jueves, tras la suba de proveedores. Estiman que el impacto es de entre 10 y 20 pesos por corte. Sostienen que el alza responde a la escasez del producto en el último tiempo.

A pocos días de comenzar el año, ya se aplicó el primer aumento en el precio de la carne, que esta vez responde al 7 por ciento. Así lo confirmó en diálogo con El Libertador, Hugo Lucena, titular de uno de los puestos del Mercado de Productos Frescos.

De acuerdo con lo que señaló, la suba se aplicó a partir del jueves y el impacto se da, en mayor medida, en los cortes con hueso y en menor proporción, en las demás piezas.

«Significa un aumento de 20 pesos por ejemplo en la pulpa, costilla y de 10 pesos, más o menos, en la falda, agujita, entre otros, por dar algunos ejemplos», señaló.

Agregó: «Empezamos mal el año, con escasez en la oferta, asique tuvimos que levantar el precio porque ya no se conseguía al precio que estábamos teniendo», dijo.

Indicó que el alza responde a que hay poco stock del producto aunque manifestó que desconoce el motivo del desabastecimiento, que no es común en esta época del año.

«No hay carne y los que tienen, lo venden caro. Nosotros, por ejemplo, no abrimos el martes porque no nos trajeron carne», sostuvo, a lo que añadió: «Pero no sé por qué se da eso. Tal vez sea especulación».

El carnicero relató que, desde noviembre, vienen sosteniendo el valor y absorben los pequeños retoques, por lo que esta vez no lo pudieron hacer más. A esto se suma a que las ventas de fin de año no fueron las esperadas.

«Después del invierno suele haber haciendo y no tuvimos problemas, pero esta vez. Nos vienen aumentando y la presión hizo que tuviéramos que aumentar», dijo.

BALANCE

El puestero relato que las ventas de fin de año no fueron las esperadas. «Estuvimos desilusionados porque se vendió muy poco en comparación a otros años», explicó, a lo que siguió: «Antes, para el 24 a la mañana, ya nos quedábamos sin carne porque la gente llevaba media manta o en grandes cantidades. Sin embargo esta vez llevaron lo justo, entre 2 y 5 kilos por cliente».

Indicó que será difícil mantener el nivel de comercialización durante este mes por lo que, como estrategia desde el local, tienen en vigencia una promoción que consiste en cinco cortes a 850 pesos: incluye un kilo de falda, de costilla, de costeleta, de milanesa y de molida, y el ahorro es de 200 pesos. «Tenemos que hacer esas ofertas porque las ventas están muy caídas», manifestó.

ANUAL

El carnicero definió que el año pasado se produjo un alto índice de aumento y que generó caída en las ventas.

«El año pasado tuvimos un aumento anual de 75 por ciento. Es mucho teniendo en cuenta que incluso fue superior al nivel de inflación que terminó en 55 por ciento», analizó.

Para finalizar, extendió su deseo de que este 2020 se puedan mejorar las cosas y puedan repuntar la comercialización y, de esa forma, mantener los puestos laborales.