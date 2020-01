El plan de Meghan y Harry para hacerse multimillonarios lejos de la reina Isabel

Los expertos vaticinan que se convertirán en una ‘power couple’ con capacidad para generar hasta 1.000 millones de dólares en una década. Meghan y Harry: los 19 meses de desencuentros que les han llevado a dejar la familia real. Los 19 meses de desencuentros que han llevado a los Sussex a dejar la familia real. Piers Morgan, sobre Meghan Markle y el príncipe Harry: «¿Quién cojones se creen que son?»

Lo llevaban tramando desde hace diez meses. En marzo de 2019, el príncipe Harry y Meghan Markle registraron el dominio sussexroyal.com, pensando ya en su futura independencia. Todo hace pensar que la decisión final la tomaron el verano pasado, justo después del nacimiento de Archie ¿Para qué seguir vinculados a los royals, obligados a ejercer como figurines y asediados por los paparazzi a todas las horas, si ellos mismos pueden explotar su propia marca y dictar las reglas del juego?

El desmarcaje fue paulatino, pese a lo sonada que ha sido la ruptura. La reina Isabel II, que nunca tuvo una química especial con Meghan, notó la distancia creciente de Harry, que hasta entonces había sido su nieto predilecto (y el único capaz de hacerle sombra en las encuestas de popularidad de los royals). La señal definitiva llegó en otoño, con motivo del insólito documental -Harry y Meghan: un viaje en África- grabado por Tom Bradby para la ITV.»Tuve la sensación de que aquel viaje a África fue su despedida», reconoce ahora Bradby. «Se sentían cada vez más lejos de la familia real y creo que pensaban que iban a ser expulsados de algún modo». En aquel documental, Harry admitió por primera vez las tensiones con su hermano Guillermo y Meghan dejó entrever sus dificultades para encajar en la familia real. A la vuelta, los dos la emprendieron contra los tabloides británicos. Y finalmente anunciaron que daban plantón a la reina en la tradicional reunión navideña de Sandringham, y que preferían marcharse seis semanas de vacaciones a Norteamérica.

Las vacaciones discurrieron en una mansión de la isla de Vancouver, en Canadá, pero Meghan estuvo en realidad con un pie en su querida Toronto, donde está la agencia Article, volcada en los preparativos de la plataforma digital sussexroyal.com. La pareja aspira a lograr así la «independencia financiera»: renunciando a las obligaciones reales , pero explotando la marca a la americana.La repentina vuelta de Meghan a Canadá, después de provocar el huracán en el Reino Unido, no es tanto una huida, sino más bien un viaje de negocios, una demostración de que tiene realmente ya un pie al otro lado del Atlántico. Su hijo Archie ha quedado entre tanto en Londres al cuidado de su amiga Jessica Mulroney, la misma que le ha dado su firme apoyo estos días en las redes sociales: «Una mujer fuerte es la que afronta un reto mirándolo directamente y guiñándole un ojo».

Harry y Meghan iniciaron su camino en solitario registrando su propio sitio web www.sussexroyal.com, consagrado hasta ahora a la triple misión de «apoyar a la comunidad, servir a la monarquía y reforzar la Commonwealth». Aprovechando su propia experiencia con el blog The Tig, Meghan ha calculado la transición del sitio oficial hacia lo que será la plataforma digital de estilo de vida.

En junio pasado, Meghan puso al frente del proyecto a Sarah Latham, que trabajó con Bill Clinton, y a Natalie Campbell, nombrada directora de innovación. Más de cien artículos -ropa, libros, souvenirs…- han sido ya registrados bajo la marca de los Sussex. La idea es dar al sitio web un empaque eco y vincularlo a las labores altruistas de los duques, aunque la finalidad será claramente sacarle jugo a la marca. El sitio web ha sido cuidadosamente diseñado por la agencia canadiense Article, que tiene entre otros clientes a la marca de moda urbana Hyperbeast o Tokyo Smoke, una compañía que presume de haber «cambiado la percepción del cannabis» en Canadá (donde está legalizado).

No será un problema para la pareja. Es más, los expertos vaticinan que su decisión de dar el salto al otro lado del Atlántico les permitirá convertirse en una power couple con capacidad para generar hasta 1.000 millones de dólares en una década. Los dos han anunciado su intención de renunciar a la Asignación Soberana (en torno a 120.000 euros anuales) pero aspiran a seguir repartiéndose con Guillermo el dinero que reciben a través de su padre por el Ducado de Cornualles (cinco millones de euros). La herencia que Harry recibió de Diana se estima en 22 millones de euros, a los que hay que añadir otros 8,5 millones más de la herencia de su bisabuela, la reina madre.

A los ingresos que esperan generar con su plataforma digital y la explotación de su marca (unos 12 millones de euros), los Sussex podrían añadir hasta 6 millones por sus discursos (a 300.000 euros por intervención), otros 3 millones por sus apariciones en público y hasta 60 millones en una década si ejercieran de embajadores de firmas como Google o Apple, según cálculos de The Daily Mail.

Las vacaciones de Navidad en Canadá fueron algo así como la primera salva de la independencia. En realidad, Harry y Meghan fueron a tantear la aguas y a explorar las posibilidades de su nueva vida. Pasaron la mayor parte del tiempo en una mansión en la isla de Vancouver, rodeados de mar y montañas. Harry reconoció a la vuelta que «el calor y la hospitalidad» mostradas por los canadienses le hizo sentirse como en casa (pero sin el insidioso acoso de los tabloides británicos).La isla de Vancouver ha ejercido un poderoso influjo, pero la idea de volver a Toronto (donde vivió ella durante años y donde fue alimentándose el romance) también le resulta tentadora a la pareja. Una mansión en las afueras o incluso un amplio apartamento en uno de los rascacielos del centro pueden estar en su punto de mira. La pareja mantendrá entre tanto su residencia británica, Frogmore Cottage, a los pies del castillo de Windsor, reformado por más de 2,7 millones de euros con cargo al erario público.

La declaración de independencia de Harry y Meghan iba firmada como Sus Altezas Reales el Duque y la Duquesa de Sussex, una prueba bien elocuente de cómo piensan aferrarse a su respectivos títulos, sin los cuales no solo perderían el lustre, sino también la marca. El columnista Piers Morgan, que calificó a la pareja como «los mayores mocosos de la historia», lanzó desde el Daily Mail su propuesta de arrebatarles los títulos. La última palabra la tiene la reina, que pese al despecho que siente por la traición de su nieto, no se ve en principio inclinada a tomar esa drástica decisión. A Harry le recordaría cómo su madre perdió el tratamiento de Su Alteza Real en 1996, tras su divorcio del príncipe Carlos.Norman Baker, miembro del Consejo Privado de la Reina, ha advertido sin embargo de que lo que pretenden los duques de Sussex -quedarse con la marca, pero renunciar a sus obligaciones reales- es algo irrealizable: «O eres un miembro de la familia real o no lo eres»

«Recuerda el consejo de mamá: no tomes una decisión apresurada en el momento de casarte»… Guillermo ejerció su deber de hermano mayor cuando Harry meditaba ya su boda con Meghan, al poco más de un año, una relación marcada por las idas y venidas, pero con escasa convivencia. Le recordó cómo Diana les confesó que el mayor error había sido casarse con el príncipe Carlos «sin conocernos los suficiente». Los dos hermanos fueron durante años inseparables, unidos sobre todo por el duelo tras la muerte de Diana. Pasados sus años díscolos, Harry ejerció de tío ejemplar y se llevaba especialmente bien con Kate Middleton. Convertido en compañero de juegos de George y Charlotte, llegó a reconocer que la experiencia de su hermano había alimentado sus deseos de crear su propia familia.La irrupción de Meghan cortó de cuajo la relación fraternal. La tensa relación saltó a la vista en el momento en que los duques de Sussex abandonaron la residencia oficial en el Palacio de Kensington para refugiarse en el chalé de Frogmore (el mismo que ocuparon en tiempos Eduardo VIII y Wallis Simpson tras la abdicación).La distancia entre los dos hermanos era cada vez más palpable, y el propio Harry reconoció el año pasado en el famoso documental de África: «Guillermo y yo seguimos caminos distintos». En su memoria lejana afloró tal vez la conversación que un día, de pequeño, mantuvo con su hermano, cuando Diana les llevaba en coche: «Todo está bien para ti, Guillermo, porque vas a ser el rey, pero yo puedo hacer lo que quiera». El Mundo