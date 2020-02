El piloto Luis Escobar hizo un balance positivo y trabaja para el 2020

El desempeño del Saladeño Luisito Escobar fue meritorio teniendo en cuanta que estuvo ausente en dos fecha que se disputó en el campeonato del norte Santafesino (Circuitos de Reconquista y Avellaneda) utilizó al máximo sus habilidades conductivas para mantenerse siempre en puestos importantes que le permitieron sumar puntos y cerrar una gran campaña en el campeonato.

Fue un año 2019 muy positivo en lo deportivo a pesar de estar ausente en dos fechas del campeonato, estuvimos siempre en los primeros puestos con muy buenos resultados logrando varios podios representando a la ciudad de Saladas y a la Provincia de Corrientes, lo que nos clasifico en el tercer puesto en el campeonato del norte Santafesino (Circuitos de Reconquista y Avellaneda), también logramos el triunfo en el circuito de Corrientes en el «Super Prime» categoría cuatro cilindros de preparación libre, expreso el piloto Luis Escobar, en dialogo con la 99.5Mhz Fm Estación Saladas.

Estos últimos resultados nos hacen ilusionar y luchar por el campeonato 2020, cuento con un muy buen auto y un gran grupo humano que me posibilitará ser protagonista desde la primer fecha ya llegamos a tiempo con el equipo «Paramo Racig» para continuar este año, ademas sumamos al equipo un Fiat 600 para participar en otra categoría, aunque aun no lo hemos definido en que campeonato participar, pero podría ser en el Fiat Correntino 1.4 o en la clase 1 del zonal Chaqueño la decisión la tomaremos junto al equipo que me acompaña y si logramos reunir el presupuesto necesario para participar en las dos categorías. dijo el Piloto Saladeño.

Aprovecho la ocasión para agradecer a todas las personas que me siguen acompañando en mi carrera deportiva a mi familia como pilar fundamental, al Gobierno de la Provincia de Corrientes, Lotería Correntina, Est. Serv. Shell Convac S.A, Lubricentro LP, Ana Laura Escobar Seguros, Ayamix Hormigones a mis amigos y a todo el equipo de Paramo Racing por permitirme integrar su equipo nuevamente este 2020. Concluyó.