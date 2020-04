El periodista peruano Jaime Bayly trató de charlatán a Alberto Fernández

El periodista y escritor peruano Jaime Bayly se expresó muy duramente contra Alberto Fernández en relación a la postura crítica del presidente argentino con respecto a los empresarios y los «acumuladores de riqueza» en tiempos de coronavirus . «Es lamentable que usted sea un charlatán», señaló el periodista, que también arremetió contra el peronismo.

En el programa televisivo Jaime Bayly Show , que transmite desde Miami en su canal de YouTube, el osado periodista peruano expuso ayer un video de Alberto Fernández en el que el mandatario argentino habla de los que acumularon riqueza y hoy se encuentran con el duro contexto del coronavirus. «¿Para qué sirvió acumular tanto, tanto individualismo, tanta concentración para que hoy no valga nada?», se pregunta el presidente.

Bayly introdujo esas imágenes con una breve frase: «El presidente Alberto Fernández hace una extraña reflexión peronista fustigando a los creadores de riqueza». Y luego de las imágenes, arrancó con las críticas, hablando directo al mandatario argentino: Eso no es exacto, señor Fernández, y es lamentable que usted sea un charlatán».

Luego, el autor de La mujer de mi hermano, se explayó: «Los grandes creadores de riqueza, los grandes innovadores, las mentes brillantes, no usted, no los peronistas coludidos con los sindicalistas y los mafiosos en Argentina. Steve Jobs , por ejemplo, mente brillante, individualista, egoísta, soñador. Pienso en Bill Gates , pienso en Jeff Bezos «.

Bayly admitió que esas personas acumularon riqueza y que son billonarios, pero luego agregó que «ellos han cambiado nuestras vidas, han cambiado al mundo», y luego volvió a dirigirse a Fernández: «¿Cuántos puestos de trabajo ha creado usted en su vida señor Fernández, cuántas empresas ha dirigido usted, cuantos empleados ha tenido usted en planilla? ¿De qué manera ha cambiado usted el mundo, usted?»

A continuación, el periodista se metió con «la cháchara babosa» de Fernández «contra la especulación. «Cuando a usted Cristina Fernández, de la cual denostaba, le ofreció la candidatura presidencial, ¿usted no especuló? ¿no dijo ’me conviene o no me conviene’?».

«No hable mal usted de la especulación, usted no tiene suficiente talento para ser un especulador, un inversionista global, usted es solo un pequeño, ínfimo especulador de la política aldeana, tribal de la Argentina. Usted es un especulador entre la categoría de los charlatanes políticos», agregó.

Las críticas de Baily continuaron sin pausa: «Su cháchara, su charlatanería socialista, peronista, retardataria, enemiga de la libertad individual y de la creación de riqueza es la razón por la cual Argentina está postrada en la decadencia, señor Fernández. Por usted y los peronistas».

Con respecto de la expresión «miserables», que utilizó el presidente argentino para referirse a algunos empresarios que dijeron que van a reducir sus plantas a causa de la crisis, el escritor peruano también fue corrosivo en su apreciación: «El típico charlatán, demagogo, populista del peronismo argentino sale a decirles miserables (a los empresarios). No entiende cómo funciona la economía. No tiene idea»./La Nación