“El mejor del país”: La emotiva carta abierta de una paciente al Hospital de Campaña de Corrientes

La escribana Elena Acosta, detalló en emotivas palabras sus sentimientos luego de recuperarse de Covid-19 en el Hospital de Campaña de Corrientes.

“Quisiera por este medio contar mi experiencia en el Hospital de Campaña. Un día el COVID tocó mi puerta y llegué el día 02/02/2020, luego de estar aislada en mi casa 10 días”, comienza el relato de Elena Acosta.

“Aquel día llegué con toda la desesperación, angustia y desolación, propia del que se despide de su familia, sin la seguridad de que ese no será el último día. Y la entrada a un lugar desconocido, con personas vestidas como astronautas, sin poder saber quiénes son detrás de tanta protección, allí estaba yo”, agrega.

“El primer paso fue por la Sala de Casos Sospechosos, luego a Clínica médica para continuar con el tratamiento y posterior recuperación”, afirma.

“El hospital contaba con todo lo que un enfermo pudiera necesitar, en el estado que el mismo llegara…, y si bien no es un lugar acondicionado para contener, asistir, curar, y no es una clínica privada. Este lugar NOS IGUALA Y NOS ACOMODA EN UNA REALIDAD ABSOLUTA A TODOs, personas que llegan ahí no solo son de Capital sino también aquellas que vienen del interior de la Provincia”, manifiesta.

“Hoy, gracias a Dios, ya estoy en mi casa desde el día 08/02/2002 que fui dada de alta y continuando con mi recuperación…y aquí pensando en lo vivido. NO PUEDO DEJAR DE AGRADECER A TODO EL PERSONAL DEL HOSPITAL DE CAMPAÑA”, remarca.

“Desde la limpieza, servicio de comida, todo rico e impecable. A todos y cada uno de los médicos, infectólogos, neumonólogos, terapistas, kinesiólogos, bioquímicos, enfermeros y auxiliares psicólogos, psiquiatras, a los guardias, infinitas gracias”, puntualiza.

“Por la humanidad, valentía y compromiso, que trascendía el apoyo profesional ya que nos trataban con TANTO CARIÑO Y RESPETO como si nos conocieran de toda la vida por la recuperación de cada persona. Todos allí arriesgando su vida para contener a cada persona afectada por esta terrible pandemia”, indica emocionada.

“No quiero dejar de contarles de que mi GRAN SOSTEN ahí dentro fue mi PROFUNDA FE EN DIOS créanme que si no hubiera tenido toda mi puesta en Dios hubiese sido muy difícil transitar esa semana de internación. No quiero olvidarme de resaltar LA SOLIDARIDAD Y EL APOYO entre los pacientes que compartíamos sala, unos preocupados por el otro y ayudando dentro de nuestras posibilidades”, expresa la carta.

“Y aplaudiendo cuando alguien era dado de alta, el solo hecho de recordarlo se me pone la piel de gallina. Sentí la necesidad de compartir mi experiencia, porque si temes síntomas quiero que vayas seguro”, resalta.

«Que allí harán todo y más por vos, tenemos el mejor Hospital de Campaña del país. No solo por el equipamiento tecnológico, sino el equipamiento más importante: el humano”, destaca.

“Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes, rezo por ello. Y un especial agradecimiento a mi neumólogo personal el doctor Gustavo Ignacio Flores quien sin ser personal del Hospital se acercó hasta ahí para transmitirme su apoyo incondicional, solo muchas gracias por tanta entrega a cada uno de ustedes!”, finaliza.