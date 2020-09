El Leeds United de Marcelo Bielsa ganó su primer partido en la Premier League

Los partidos del Leeds se están empezando a convertir en una montaña rusa de goles después de que en la primera jornada cayeran 3-4 contra Liverpool en Anfield.

Esta vez, el conjunto de Bielsa se colocó 4-1 arriba, con dos tantos de Helder Costa, uno de Patrick Bamford y un penal convertido por Mateusz Klich. Para el Fulham había descontado desde los once metros Aleksandar Mitrovic.

Sin embargo, a media hora para el final, el Fulham, que ya perdió en la primera jornada contra el Arsenal en Craven Cottage, se puso las pilas y se acercó en el marcador con un gol de Bobby Reid y otro de Mitrovic.

Pese a la insistencia en los minutos finales, “Los Whites” defendieron el triunfo, el primero para ellos en la máxima categoría desde hace 16 años.

El Leeds asciende momentáneamente a la novena posición con tres puntos y con siete goles recibidos y anotados en dos encuentros. El Fulham, por su parte, no podría haber empezado de peor modo en su retorno a la Premier un año después y está último.

«Fue un partido que se nos hizo difícil doblegar al oponente. Nos costó defender y atacar«, analizó Bielsa en declaraciones a la prensa en la conferencia.

“En el primer tiempo nos costaba evitar que sumaran pases desde atrás y, si bien no defendimos mal, no pudimos atacar. En el segundo tiempo, después del 4-1, ellos en muy pocos minutos abreviaron el marcador. Me pareció que fue más por virtud de ellos que por errores nuestros. Y del 4-3 hasta el final del partido, creo que jugamos bien”, argumentó.

“Estamos siendo muy eficaces, pero estábamos acostumbrados a crear más opciones de gol que las que estamos creando”, concluyó el «Loco». En la próxima fecha, Leeds visitará a Sheffield United, una de las sorpresas en la temporada pasada.