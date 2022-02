Mensaje de Alberto Fernández al kirchnerismo: «El Presidente soy yo»

Fernández comparó su acuerdo con el de 2003. Dijo que era necesario porque el default lo dejaba «afuera de partido». CFK, en desacuerdo con su hijo, indicó.

El presidente Alberto Fernández defendió esta noche el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y reiteró que un default lo dejaba «afuera del partido». Dijo que fue «un paso necesario», aunque aclaró que «no hay nada que festejar», y le mandó un mensaje al kirchnerismo y, puntualmente, a Máximo Kirchner tras su renuncia a la jefatura del bloque del Frente de Todos (FdT) en el Cámara de Diputados: «El Presidente soy yo», disparó, y dijo que el acuerdo alcanzado «no es muy distinto al de Néstor» Kirchner en 2003.

«No estoy contento de ser deudor del Fondo, lamento mucho la decisión que tomó el expresidente Mauricio Macri de endeudarnos», dijo el Presidente durante una entrevista con el periodista Gustavo Silvestre en C5N, pero sentenció: «Ningún acuerdo con el Fondo es bueno, pero este que firmamos es el mejor de todos».

«¿Hay una alternativa al tratar de ponerse de acuerdo con el Fondo? No, porque el default no era una alternativa», dijo Fernández y -ante la consulta del periodista- comparó el entendimiento alcanzado el viernes con el firmado por el expresidente Néstor Kirchner en 2003, momento en el que Fernández era parte de aquel gobierno: «El acuerdo aquel de Néstor no fue muy distinto a este», aseveró.

«Máximo me llamó y me contó que había tomado esta decisión. Yo le comenté francamente que no era necesario, pero como vi que era una decisión tomada; lo respeto», dijo. Y sin que se lo consultaran, indicó que, según le dijo el diputado renunciante, la vicepresidenta Cristina Fernández no está de acuerdo con la decisión que tomó su hijo.

«(Máximo) Me dijo que habló con Cristina y que ella tampoco estaba de acuerdo con la renuncia a la banca (sic). Cristina también tiene sus matices y diferencias con el tema Fondo y lo sé, pero el Presidente soy yo y tengo que resolverlo», dijo Fernández.

Respecto del impacto que pueda tener la decisión del diputado en el Congreso, donde debe ratificarse el acuerdo con el organismo de crédito, destacó que Kirchner «en ningún momento» le «habló de ruptura y renuncias, ni nada por el estilo. Confío en sus responsabilidades. Si dijera que Máximo obstruye sería injusto. Es su decisión. Yo, como tantos, queremos preservar la unidad en el Frente de Todos. Yo voy a poner mi parte para preservar la unidad siempre».

Luego, reiteró que tomaron «el mejor camino» y que eso «no quiere decir que dentro del Frente no haya matices y haya visiones más preocupadas porque este acuerdo conduzca a algún tipo de ajuste que nosotros no queremos hacer». Dijo respetar esa postura y nuevamente intentó quitarle peso a la decisión de Máximo: «Mañana estaremos decidiendo quién lo reemplaza».

«Estoy convencido de que hicimos el mejor acuerdo que se podía lograr con el Fondo; lo hice preservando a la economía argentina», reiteró. Y volvió a comparar: «Este acuerdo es casi único comparado con los anteriores. El de Néstor también fue muy bueno».