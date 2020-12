El Gobierno estira la definición de las PASO hasta abril

No figura en temario de extraordinarias a partir del 4 de enero enviado por el Presidente. Para habilitar debate de la PASO, será necesaria la firma de Alberto

El gobierno nacional estiró la definición sobre la suspensión de la PASO hasta abril del próximo año, cuando faltarán sólo dos meses para el cierre de listas. Si bien Alberto Fernández aseguró la semana pasada que será el Congreso donde se resolverá el cronograma electoral, será necesaria la firma del Presidente para incluir el debate en las sesiones extraordinarias que se activarán a partir del 4 de enero ya que, por ahora, la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias no figuran en el temario enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Parlamento.

Este fin de semana, Santiago Cafiero explicó que si bien hay tiempo hasta abril para suspender las PASO, pero agregó que por los períodos del calendario electoral, «generalmente este tipo de cuestiones se hacen con un poco más de tiempo». «Hay que adaptar todos los tiempos, y si no se suspende el cronograma electoral de las PASO en el mes de abril, hay que empezar a trabajar», advirtió. El jefe de gabinete dejó claro que suspender las PASO no significa «suprimir la selección de candidatos internos que tenga cada partido o cada frente electoral, o que defina cada frente electoral en su Carta Orgánica en su reglamento de funcionamiento», sino que «lo que hace es que al no ser obligatoria no genere un acto electoral tan masivo como lo las PASO».

«Esto no suprime las internas partidarias. Esto lo que suprime es la obligatoriedad de que haya que abrir todos los centros electorales, con todas las escuelas y la movilidad que eso supone», remarcó Cafiero. Finalmente, agregó que «la selección de candidatos» podría ser «como era antes de las PASO», cuando las listas legislativas se confeccionaban por acuerdo y por consenso y recordó que «no hay muchos antecedentes en las provincias de que se hagan internas».

El Presidente intentó encapsular el debate sobre la suspensión de las PASO como «un planteo de los gobernadores», y señaló que en ese tema se someterá «a lo que el Congreso diga». «Es un planteo de los gobernadores, que está fundado en dos cuestiones, y quiero aclarar que había gobernadores de Cambiemos, de Corrientes y Jujuy», subrayó Fernández en declaraciones a la prensa. Además, indicó que los mandatarios provinciales apuntan a «aprovechar los recursos de las PASO» para comprar otros elementos necesarios como «vacunas».

«Las PASO cuestan alrededor de 13 mil millones de pesos y si eso lo pudiéramos derivar a otra cosa que en verdad estamos necesita, sería bienvenido», aseguró el jefe de Estado. De todas formas, expresó: «Yo ahí me voy a someter a lo que el Congreso diga». Sin embargo, la iniciativa, por ahora, solo puede ser debatida hasta el 3 de enero, durante la prórroga del período ordinario de sesiones, ya que el Poder Ejecutivo no la incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias que se extiende entre el 4 de enero y el 28 de febrero del año que viene. Es decir que el trámite parlamentario impediría que la suspensión se apruebe tanto en Diputados como el Senado antes del 3 enero.

El proyecto que ingresó a Diputados lleva las firmas de los legisladores oficialistas Pablo Yedlin y Mario Leito, por Tucumán, Ariel Rauschenberger (La Pampa), Diego Sartori, Ricardo Wellbach y Flavia Morales (Misiones); Aldo Leiva (Chaco); y Walberto Allende y Carolina Moisés (Salta). También apoyó la iniciativa Alma Sapag representante del Movimiento Popular Neuquino, fuerza que gobierna esa provincia patagónica. Entre los fundamentos de la medida, los legisladores mencionan la pandemia de coronavirus Covid-19 como la razón para suspender las PASO. «En el contexto de pandemia, los gastos públicos han aumentado considerablemente. Paralelamente se desarrolla una profunda caída general en la actividad económica, lo que se refleja en los principales indicadores financieros», afirma el proyecto.

Para los autores de la iniciativa, «pensar en realizar las PASO implicaría forzar al Estado a una serie de gastos que no solo no corresponden con la gravedad de la situación, sino que además se emplearían recursos que serían mucho más útiles para fines sanitarios». Cafiero aseguró que el Gobierno nacional está «de acuerdo» con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), pero también entiende la «excepcionalidad» que impone la pandemia, al analizar el proyecto de ley que ingresó el viernes a la Cámara baja como iniciativa de un grupo de gobernadores para suspender esos comicios por única vez el año próximo. En ese marco, Cafiero dijo que lo que plantean los gobernadores es el «inconveniente que genera la realización de las PASO en un contexto de campaña de vacunación y de pandemia», según se lo transmitieron al presidente Alberto Fernández la semana pasada en el marco de la firma del Consenso Fiscal, en Casa de Gobierno.