El funcionario chaqueño que contagió a dos correntinos reconoció que cruzó con un permiso vencido

Fernando Porfirio, un funcionario municipal chaqueño, fue acusado de contagiar de coronavirus a su pareja y el hijo de ésta, que residen en Corrientes. La repercusión fue tal que incluso el Gobernador la provincia vecina amenazó con iniciar acciones legales . En contacto con medios chaqueños detalló la situación y reconoció que su “error”.

Fernando Porfirio se desempeña como subsecretario de Arquitectura e Ingeniería del Municipio de Resistencia. En diálogo con Radio Nordeste aclaró que “la semana pasada -momento en que visitó Corrientes- no tenía conocimiento de que había estado en contacto con portadores de Coronavirus, me fui porque tengo permiso”, aunque estaba vencido.

En este sentido, explicó que se encuentra a cargo del mantenimiento y seguridad de un club de campo en suelo correntino. Como empresario, contaba con el permiso de circulación para movilizarse y “nunca tuve problema para pasar”. “La última vez que fui tenía vencido el permiso, hice la solicitud para renovarlo y me salía en trámite. Me fui con la solicitud en trámite y la mostré en los controles con el permiso vencido y pasé”, contó Porfirio.

Fernando asegura que hay un trasfondo en el conflicto. “Lo quieren politizar y yo quedo en el medio”, expresó. Sostuvo que en toda esta situación “tiene mucho que ver el papá del hijo de mi pareja. Es un abogado y por despecho, porque tiene denuncias por maltratador y acosador, inició todo esto”. Asimismo, manifestó que “a mí lo que me llama poderosamente la atención es que funcionarios de Corrientes se dejen influenciar y salgan a repetir esto, porque ellos me otorgaron el permiso”.

Por otra parte, explicó que el contagio a la pareja se dio en aquella última visita a Corrientes y comentó que “la fui a buscar y se fue conmigo al club de campo”. Además, manifestó respecto a esta visita que “ellos -Corrientes- son parte de otra Fase”.

Al regresar, luego de que una ministra y dos secretarias del Chaco dieron positivo a Coronavirus, y siendo que el mismo Fernando Porfirio había estado en contacto con funcionarios que podrían portar el virus, tanto él como su pareja determinaron realizarse los hisopados y ambos dieron positivo. De la misma manera, aseguró que “tomamos todos los recaudos pertinentes al caso”. Fernando luego reconoció que “el error fue pasarla a buscar y que compartamos el viaje en el auto”.

Fernando manifestó indignado: “Buscaron la forma de politizarlo, lamentablemente detrás de esto hay un maltratador despechado que ejerce violencia sobre una mujer y que esta es una de las formas de hacerlo porque el maltrato que ella -su pareja- recibió allá ni se imaginan”.

Por otra parte, Fernando aclaró que se encuentra aislado con sus dos hijos mayores, quienes “recién ayer se realizaron un hisopado preventivo”. Además, comentó que se encuentran en buen estado de salud y tomando todos los cuidados.

“Desde que me enteré de la remota posibilidad de contagio no salgo de mi departamento”, sostuvo. El subsecretario de Arquitectura de Resistencia explicó que determinó autoaislarse a pesar de que el funcionario con quien él había estado dio negativo a coronavirus, ya que “ellos habían estado con la Ministra de Seguridad, entonces yo también dije: me encierro y listo”. «Lo de antes no se puede saber, si la persona ya era portadora del virus, no hay forma”, añadió además.

Si bien Porfirio reconoció que cometió un error al cruzar el Puente Interprovincial “General Belgrano” para compartir con su pareja en el club de campo, a su vez quiso resaltar: “acá lo que hay que tener en claro es qué mensaje estamos dando: la persecución”. “El mensaje como sociedad de apuntar, señalar, de buscar culpables, de difamar y difundir noticias falsas a través de las redes sociales me parece mucha irresponsabilidad de quienes toman esas acciones. Me parece injusto e irrespetuoso y una forma irresponsable de manejarlo como sociedad”, agregó Porfirio.

