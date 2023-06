“El Frente de Todos no está cerrando una campaña, está abriendo un nuevo camino para Corrientes

En este sentido, César Lezcano aseguró que “estamos con muchas expectativas porque desde el primer día nos propusimos llevarle a los correntinos el mensaje de que hay otro camino. Y esto nos ayuda para reconstruir ese proyecto provincial que se va consolidando desde cada una de las localidades. Vamos a hacer una muy buena elección porque priorizamos esta propuesta político con identidad propia, que sintetiza una renovación generacional y de dirigentes para gobernar la provincia en 2025. Para eso nos estamos preparando y estamos en marcha”.

“Pusimos a la política como herramienta de transformación y eso es lo que le llevamos a cada correntino. Vamos a ser la voz en la Legislatura y en cada Concejo Deliberante de los problemas estructurales que tiene Corrientes, pero con propuestas, porque después de 20 años de un modelo de gestión, no se pudieron solucionar esos problemas que tiene la provincia. A diferencia de la alianza ECO+Vamos Corrientes, nosotros sí dimos la cara, mostramos a nuestros candidatos y los pusimos en la calle. Es un modelo acabado con el cual no coincidimos porque no prioriza la salud, la educación, ni a todo el sector de trabajadores estatales”, lamentó el candidato a legislador.

Por último admitió que “el Frente de Todos se hizo cargo de los errores de la política en general, por eso llevamos el mensaje de esperanza a esos problemas que hoy no se discuten. Estamos consolidando cada proyecto local para transmitir y fortalecer al trabajo provincial que es esa alternativa de poder en construcción que hoy formamos para que sea la que gobierne la provincia en 2025. Logramos armar un proyecto superador y ambicioso en términos de discusión política, y eso se notó porque nuestro mensaje le llegó al correntino”, finalizó.