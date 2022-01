El extremo calor también afecta a la ganadería y el Inta brinda asistencia

La zona de confort se da cuando los animales alcanzan el máximo comportamiento productivo de carne o leche y reproductivo, siempre que la dieta esté balanceada, con energía y proteína, y se suministre adecuadamente en cantidad y calidad, informó el especialista del Inta, Aníbal Fernández Mayer.

Para vacunos de carne, está compuesta por temperaturas que varían de 7° C a 26° C, mientras que para vacas lecheras debe ser de 5° C a 21° C. Además, esta se da cuando la humedad relativa oscila entre 10 por ciento a 50 por ciento y la velocidad del viento varía entre 5 a 8 kilómetros por hora.

«El estrés por calor se da cuando la temperatura ambiental es superior a los 26° C o 28° C, cuando la humedad relativa es mayor del 50 por ciento y cuando la velocidad del viento es menor a 5 kilómetros por hora», explicó.