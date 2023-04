El déficit comercial con Brasil fue en marzo el más alto de los últimos cinco años

Segun ABECEB, durante marzo el desbalance alcanzó US$393 millones. Las importaciones crecieron un 36% interanual, en tanto que las exportaciones un 21,7%. En un año, el saldo negativo acumula US$ 973 millones.

Argentina aumentó el déficit del saldo comercial con Brasil durante marzo en US$ 393 millones, según un informe de la consultora ABECEB. Este desbalance implica un crecimiento del 73,8% en relación a marzo al año pasado.

De esta forma, el déficit comercial se empeoró por cuarto mes consecutivo.

Así las cosas, marzo exhibió el déficit comercial bilateral mensual más grande de los últimos cinco años y en un contexto donde el BCRA se encuentra en una delicada situación en materia de reservas.

Durante el mes de marzo Argentina importó de Brasil por US$ 1578 millones y exporto al país vecino US$ 1184 millones.

Las importaciones crecieron un 36% interanual siendo la cantidad importada mas alta desde abril de 2018. En su interior, casi todos los productos de mayor participación en las importaciones totales mostraron guarismos positivos.

Yendo al interior de las importaciones, los rubros “vehículos de pasajeros” y “partes y accesorios para vehículos automotores” -productos de mayor participación- crecieron 73,7% i.a. y 32,8% i.a., respectivamente. Entre ambos bienes explicaron el 21,5% de las importaciones desde Brasil en marzo (incrementando en más de 2,5 p.p. su participación en el total -en relación con igual período de 2022-).

En tanto, la compra de “tubos, perfiles huecos y accesorios de tubería, de hierro o de acero” continúa mostrando un notable crecimiento -pasó de US$ 2,1 millones en marzo de 2022 a US$ 89,9 millones en el mes pasado-; y representó el 5,7% de las importaciones totales desde Brasil.

Por último, la importación de “Papel y cartón” alcanzó los US$ 44,2 millones en marzo, mostrando un crecimiento del 1,9% i.a., y siendo el quinto producto de mayor participación explicando un 2,8% de las importaciones

Respecto de las exportaciones crecieron un 21,7% i.a. en marzo y alcanzaron los US$ 1.184 millones. De esta manera, continuaron mostraron una importante aceleración en el ritmo de crecimiento. La buena performance se explica en mayor medida por el desempeño del sector automotriz.

El informe destaca que los productos de mayor participación en el total de exportaciones tuvieron dinámicas heterogéneas, con un sector agrícola golpeado por la sequía, y un sector automotriz que está más que compensando la caída en las exportaciones agrarias.

En relación con el sector automotriz, la exportación de “Vehículos de pasajeros” y “Vehículos a motor para el transporte de mercancías y usos especiales” aumentó un 43,8% i.a. y 22,2% i.a., respectivamente. Ambos productos fueron los de mayor participación en las exportaciones totales de marzo (entre ambos explicaron un 36,1%), al igual que en lo que va del año y en 2022

Por otro lado, la sequía que acecha a la Argentina volvió a observarse en marzo, dado que el “trigo y centeno, sin moler” -uno de los productos de mayor participación en las exportaciones- mostró una caída del 24,5% i.a. El impacto de la sequía se puede observar claramente: mientras que este producto explicó el 14% de las exportaciones en marzo-22 alcanzando USS 136 M), en el mes pasado explicó tan solo el 8,7% (con un valor de USD 103 M).

Proyecciones 2023

Durante el primer trimestre las importaciones desde Brasil alcanzaron los US$ 3.923 millones (+23,5% i.a.) -reduciendo levemente el ritmo de crecimiento en relación con el de 2022 (+29,2% i.a.)-, mientras que las exportaciones totalizaron US$ 2.951 millones (+15,2% i.a.) -acelerándose frente al ritmo al que crecieron el año pasado (+9,6% i.a.)-.

De esta manera, el déficit comercial bilateral acumulado en los primeros tres meses del año llegó a US$ 973 millones (vs. un rojo de US$ 616 en el igual período de 2022). Para encontrar un rojo comercial mayor hay que remontarse hasta el primer trimestre de 2018 cuando fue de US$ 2.041 millones-.

Las estimaciones, según ABECEB, indican que el BCRA continuará enfrentando un mercado de cambios sumamente ajustado. Con el impacto de la sequía, que calculan podría llegar a privar al Gobierno de US$ 20.000 millones, y la resistencia del Gobierno a avanzar en una devaluación importante, la única variable de ajuste para descomprimir la presión cambiaria parece ser ralentizar las importaciones -algo que ya ha venido haciendo en los últimos meses-.

En este contexto, la consultora sostiene que las importaciones desde Brasil continuarán a un ritmo menor que el del año pasado -como ocurrió en el primer trimestre-, mientras que las exportaciones se mantendrían relativamente estables -dado el bajo peso del agro y la fuerte tracción que evidencia la industria automotriz-.