El correntino siempre se mostró capaz de enfrentar las dificultades

Para monseñor Castagna, esa fortaleza «viene de la gracia de Dios, de la fe del pueblo y de la humildad, que también es muy importante». Aseguró que el pueblo correntino «es humilde; no quiere decir que todos los correntinos sean humildes, pero digo el pueblo en general».

El arzobispo emérito de Corrientes, monseñor Domingo Salvador Castagna consideró que «el correntino siempre se ha manifestado capaz de enfrentar las dificultades. Y he llegado a apreciar ese temple correntino tan especial. No pasa en todos lados de la misma manera. Yo creo que, en ese sentido, Corrientes es ejemplar».

Sobre estas y otras reflexiones transitó el diálogo entre el prelado y el periodista Rubén Duarte el domingo último durante el programa La Otra Campana, que se emite por LT7 Radio Corrientes en simultáneo con LT25 Radio Guaraní, de Curuzú Cuatiá.

A continuación, una síntesis de esa charla:

Monseñor, recientemente asumió sus funciones el obispo auxiliar de Corrientes, José Adolfo Larregain. Después de muchas décadas, se vuelve a ocupar está vacante, ¿no? Usted estuvo presente en dicho acto. Nos gustaría escuchar sus consideraciones…

-Yo creo que Corrientes de hecho no es una Diócesis, sobre todo si el arzobispo es relativamente joven, que necesite un auxiliar. En este caso sí, por motivo de salud del titular, entonces me parecía muy importante que el Santo Padre le diera un auxiliar para que lo acompañara y asistiera, como es el caso del Obispo auxiliar actual. De hecho, no es una cosa estable eso, de que Corrientes tenga que tener auxiliar. Otras diócesis sí, más grandes como por ejemplo Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe. Esas son diócesis importantes, grandes y que necesitan auxiliares. Pero hay otras que necesitan ser apuntaladas por el mismo titular, como es este caso y otros más que se da en el país.

Usted bien lo decía que está llegando a los fieles a través del formato virtual del Facebook con la celebración de la misa, pero a veces falta más ¿verdad? Porque en estos tiempos donde hay mucho miedo, incertidumbre y también empieza a sentirse la pobreza, es el tiempo de fortalecer nuestra fe y también la paz. La Biblia, la oración, ¿sirven para esto, Monseñor?

-Por supuesto. Cuando se producen estos acontecimientos no deseados, lógicamente, tenemos la oración, la sagrada escritura… Yo creo que la oración personal y comunitaria, pero todo eso tiene que alimentar la fe. Y alimenta la fe, lógicamente. No solamente los sacramentos, por supuesto que es una fuente importante y yo digo imprescindible en la mente de Jesús, que los creó, los sacramentos son los que alimentan la fe desde la fuente. Desde la fuente misma. Pero bueno, tenemos esto. Es un gran desafío, pero claro, esto no es lo habitual y espero que pronto se flexibilice todo, de manera de que la gente pueda acceder a la Iglesia y a los sacramentos.

¿Usted sigue dando misa?

-Sí, celebro para Facebook, para la gente que nos sigue en Facebook.

Claro, sí, ahora estamos todos en el formato virtual, ¿no?

-Sí. Yo celebro todos los días, pero el domingo lo transmito.

El obispo auxiliar designado es el padre Larregain. Cuéntenos quién es Adolfo Larregain.

-Es un franciscano, no capuchino, sino franciscano del orden menor. Perteneciente a la provincia religiosa de San Francisco Solano, cuyo centro me parece que está en Buenos Aires, no lo recuerdo muy bien. Pero yo los conozco bien a los miembros de esa provincia, incluso les he ordenado sacerdotes porque tenía amigos míos, cuando todavía no era provincia.

El pasado jueves 16 de julio, celebramos la Coronación de la Virgen de Itatí. Queremos escuchar sus palabras sobre el tema.

-Como siempre es un momento tan importante para Corrientes. Lo ha sido siempre, ¿no? Hace 120 años que celebramos esa fiesta, desde el día de la coronación en el año 1900. Lamentablemente ahora con motivo de la cuarentena, se ha interrumpido todo el tema de las peregrinaciones que eran tan tradicionales. San Luis del Palmar, que lo hacía desde el día anterior. Y otras localidades también como San Cosme, que lo hacían en otras épocas.

Los ánimos frente a la pandemia

Desde la mirada que sabemos que usted la tiene muy desarrollada, desde el espíritu del correntino, son cuatro meses de estar sufriendo esta pandemia. Si bien es cierto que tenemos la suerte de tenerla de forma flexible desde ya hace un tiempo, ya no hablamos de cuarentena, hablamos de distanciamiento social obligatorio. Pero ¿cómo ve el ánimo de la gente, del correntino?

-El correntino siempre se ha manifestado capaz de enfrentar las dificultades. Yo es eso lo que he notado en estos 26 años de mi presencia en Corrientes. Y he llegado a apreciar ese temple correntino tan especial, no pasa en todos lados de la misma manera. Yo creo que, en ese sentido, Corrientes es ejemplar.

Corajudo el correntino, ¿no?

-Es corajudo y además tiene capacidad de ser modelo para los demás también. Nosotros en Corrientes hemos padecido antes que el país mismo, algunas dificultades graves. Y lo hemos afrontado con valentía.

Claro. Esos más de 400 años de vida e historia que tenemos, nos hacen tener esa fortaleza, ¿no?

-Sí. Yo creo que la fortaleza viene de la gracia de Dios, de la fe del pueblo, de la humildad que también es muy importante. Yo siempre subrayo la humildad, como virtud básica. El humilde es capaz de todo. El sabio verdadero es humilde, sino no es sabio. El que investiga tiene que ser humilde ¿Por qué investigo? Porque no sé, porque quiero saber, pero humildemente. Y me atengo a lo que voy recibiendo como conclusión final, eso es importante. Yo creo que el pueblo correntino es humilde. No quiere decir que todos los correntinos sean humildes, pero digo el pueblo en general… El temple correntino, el genio correntino.