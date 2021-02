El Cónsul General Argentino en Paraguay reafirmó el proyecto Caran para Corrientes

El Embajador Extraordinario y Plenipotenciario a cargo del Consulado General Argentino en Paraguay, José Carlos “El Conde” Ramos quien fundó en los ’90 el emblemático «grupo de los 8» Diputados Nacionales durante la presidencia de Carlos Menem, recibió en su residencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al pre candidato a Gobernador por el Partido Justicialista Daniel Caran.

«Recibo con gusto y acompaño al compañero Daniel en ésta gesta peronista que estamos realizando éste año electoral en Corrientes, provincia que quiero y recuerdo con agrado después de mi paso como Interventor del Partido Justicialista».

«Lo dije una vez y lo ratifico: muchos compañeros me plantearon la necesidad de que Daniel Caran encabece la intensión de gobernar la provincia de Corrientes. Me parece muy bien. Lo conozco y sé que es un militante, peronista y un tipo honesto. Eso me parece muy bien. Caran logra la síntesis de lo que queremos los peronistas. Estamos construyendo, desde abajo dándoles participación a todos los compañeros».

«Por unos días estoy en Argentina y aproveché para invitarlo a que nos reuniéramos y puntualizáramos su proyecto de trabajo para Corrientes. Él sabe qué y cómo hacer para el desarrollo de la provincia y el bienestar de los correntinos. Le recomendé mucho diálogo y unidad con todos los sectores de nuestro partido y de la sociedad».

Daniel Caran, en su estadía en Buenos Aires, aprovechó la oportunidad de dialogar y escuchar a compañeros de otras provincias argentinas trayendo el apoyo para lo que será, Corrientes, el atractivo electoral nacional del 2021.

El Conde

Histórico dirigente del PJ y la UOCRA y del llamado «Grupo de los 8». José Carlos Ramos, alias «El Conde», veterano militante que integró aquella facción de diputados que en 1990 se apartó en conjunto en disidencia con los indultos que el ex presidente Carlos Menem le había dado a los militares condenados por delitos de lesa humanidad. Y entonces formaron un bloque propio conocido como el Grupo de los 8 por el número de sus integrantes.

Conformaban ese grupo también algunos dirigentes conocidos como Juan Pablo Cafiero, el padre de Santiago, hoy jefe de Gabinete de Alberto Fernández. También Germán Abdala, Darío Alessandro y el ex vicepresidente de la Nación, Carlos «Chacho» Álvarez.

Tras el regreso de la democracia en 1983, Ramos organizó las Mesas de Trabajo Peronistas, una agrupación de base que resultó muy exitosa para extender su influencia política por toda la provincia de Entre Ríos. En 1986 fue el principal dirigente aliado a Jorge Busti en las elecciones que les permitieron derrotar al entonces presidente del peronismo entrerriano, Carlos Vairetti, organizando el sector renovador que llevó a Busti a la gobernación y a Ramos a la Cámara de Diputados.

En su juventud estudió medicina en la Universidad Nacional de Córdoba; al producirse el Cordobazo, se identificó con la agrupación conocida como el Peronismo de Base. Abandonados los estudios universitarios, se convirtió en dirigente de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) en Córdoba.