El brote en Goya es por incumplimiento del aislamiento en casos positivos

Salud advirtió que son punibles de una causa judicial aquellos infecta­dos que no realicen cuarentena, al igual que contactos estrechos.

Los casos positivos en Goya, y ahora también en Saladas, concentran el ma­yor número de los positivos de coronavirus de la pro­vincia. Por la misma razón, también las distintas áreas de salud vienen trabajando en el rastreo epidemiológi­co, para establecer los ne­xos de contagios, para que las personas se mantengan aisladas. Pero pese a ello los casos no descienden porque hay algunos que no cumplen efectivamente con el aisla­miento. Así lo señaló ayer el ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardo­zo, quien dijo que se obser­varon inconvenientes con el aislamiento, y pidió a las per­sonas que no acatan pidió a los ciudadanos, en especial a los pobladores de Goya y de Saladas, colaborar con las pautas de aislamiento reco­mendadas para combatir a la pandemia de covid-19.

«Goya y Saladas, preocu­pan por eso tenemos que apelar a la buena voluntad de las personas para que se hisopen y sobre todo, si tienen síntomas, se aíslen, necesitamos no tener incon­venientes con el aislamiento de las personas que, por ahí, no acatan, nosotros vamos a hacer, y poner, todo el peso de la ley, en esos casos, como ya lo hicimos», sostuvo.

«Haremos la denuncia correspondiente y seguire­mos trabajando, porque así como nosotros, el Estado provincial y municipal están preocupados».

INFECCIÓN POR CONGLOMERADO

La directora de Epidemio­logía de la Provincia, Ange­lina Bobadilla, también se expresó en el mismo sentido respecto de la necesidad de que se cumpla con los proto­colos sanitarios.

La funcionaria aclaró que en Goya hay un incremento de casos pero no una explo­sión de contagios como se vivió en esa ciudad en mayo pasado con la segunda ola de covid-19. «El brote que se registra es por grupo, un cluster, como lo llamamos nosotros, es decir por con­glomerado que se inició con una actividad de un club deportivo de Goya, en el que se contagiaron 17 jugadores, y de los cuales detectamos incumplimientos del aisla­miento obligatorio; salieron, fueron a una fiesta. Entonces en ese grupo y sus familias se está moviendo el virus».

«Tienen que entender que cumpliendo con las medidas de control, algunos casos que aparecerán, pero no una explosión como ya tuvimos y se irá controlando, pero es primordial la responsabili­dad civil, lo que le toca cum­plir a cada uno, a los infec­tados y a los que estuvieron en contacto estrecho con un positivo», dijo en una entre­vista con radio Power de esa ciudad.

«Goya tiene mucho que ver con el incremento de casos que tiene la provincia, de todos modos el número es mucho menor debido a la campaña de vacunación».

Con relación a la tarea que desde su área llevan adelan­te, se le preguntó si se podía hacer el seguimiento de los mismos, respondiendo que «sí, son 200 casos acumula­dos, con personas que están saliendo o han salido de alta. Cada 10 días se producen las altas», aseveró diciendo que se baja a terreno, se hisopa, se hacen los activos, pero se necesita el cumplimiento de la otra parte.

Y agregó que «cada perso­na tiene su trazabilidad, y que este último brote tiene que ver con una actividad deportiva (partido de fútbol) que dio 17 casos deportivos que se llevó a las familias y sus contactos».

Reiteró esos conceptos diciendo que se puede con­trolar para que no se trans­forme en la tercera ola de Goya. Recordó que «estamos en Emergencia Sanitaria, que hay que cumplir con el aislamiento para evitar la propagación del virus, y que es punible de causa judicial su no cumplimiento. No im­porta la variante que sea, se puede controlar. Pero hay que cumplir, usando el bar­bijo donde corresponde, si uno fue contacto estrecho ser responsable y aislarse, si se tienen síntomas no ir a trabajar e hisoparse, todo lo que aprendimos en la pan­demia para evitar que ten­gamos una tercera ola que impacte en la vida de las per­sonas», analizó Bobadilla.