El Banco Central subió la tasa de interés al 133% anual, para tratar de frenar el desarme de plazos fijos

Ante la disparada de la inflación y del dólar, el Banco Central resolvió hoy subir la tasa

de interés al 133% anual, en un intento por evitar también el desarme de plazos fijos.

La tasa de interés rompe así todos los récords, ya que equivale a una efectiva del 295,5%, la «máxima del siglo», explicó en analista financiero Salvado Vitelli.

Expecialistas estiman que los intereses que paga el BCRA subirán ahora a la zona de $2,6 billones mensuales.

El mes pasado todos los depósitos en los bancos cayeron, impulsados por la aceleración inflacionaria, que lleva a los argentinos a gastar antes de que los precios vuelvan a subir, y la tensión cambiaria. Los pesos en cuentas a la vista cayeron 3,4% por encima de la inflación; pero el castigo se sintió en la salida de plazos fijos minoristas: cayeron 13% con respecto a agosto.

El organismo decidió elevar el rendimiento de los depósitos a plazo en los bancos a una tasa nominal del 145%, equivalente al 12% mensual y al 293% efectivo anual.

Esta tasa efectiva anual es el rendimiento que se obtendrá al cabo de un año reinvirtiendo cada vez el capital más los intereses mensuales generados.

Tras conocerse públicamente el índice de inflación de septiembre, la reunión de Directorio, que se llevó a cabo al mediodía, concluyó con la decisión de elevar la tasa de interés.

Con esta medida, el Central espera que los ahorristas cesen en el desarme de depósitos, que se disparó en las últimas semanas porque la inflación superó la tasa que rinden los plazo fijo y se agudizó tras la recomendación de Milei, este lunes, de no renovar los plazo fijo.

En los sectores productivos se teme que un fuerte impacto en la actividad fabril, en la que se viene verificando una desaceleración.

La decisión del Central se adoptó en medio de un gran nerviosismo en el mercado financiero.

El BCRA había subido la tasa en 21 puntos básicos al 118% vigente después de la devaluación post PASO, pero la inflación que se disparó por el salto del dólar oficial terminó absorbiendo la mejora de los rendimientos en pesos.

Luego del IPC de agosto, que había arrojado una inflación del 12,4% en el mes, el organismo se negó a volver a ajustar al alza la tasa porque, según comentaban sus funcionarios en voz baja, «sería un desastre para la ecomomía».

Pero septiembre terminó con un cambio de tendencia de los ahorristas que comenzaron a dejar de renovar sus plazos fijos y prefirieron pasarse a posiciones «líquidas» para poder cubrirse con inmediatez ante un nuevo salto del dólar y del resto de los precios de la economía.

La tensión llevó esta semana al dólar paralelo a superar por primera vez la barrera de los $ 1.000 y el candidato libertario Javier Milei dijo que «los pesos no pueden servir ni para abono».

«Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende, no puede valer ni excremento, esas basuras no pueden valer ni para abono», dijo Milei.

La pregunta del periodista que lo entrevistó fue la siguiente: «¿Qué le recomendás a una persona que hoy le vence un plazo fijo en pesos? ¿Que compre dólares ya le decís?».