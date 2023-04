El auge de la ganadería silvopastoril en Corrientes

Corrientes es reconocida por ser una provincia tradicionalmente ganadera. Todo el mundo en el entorno ganadero sabe que no hay como el correntino para trabajar con la hacienda.

Pero hace unos 50 años, un grupo de emprendedores se aventuró a plantar pinos. Descubrieron que los árboles alcanzaron una tasa de crecimiento tan buena que más productores copiaron la iniciativa. Algunos también se animaron a probar el eucalipto y el resultado fue el mismo. Y así, en medio siglo, la provincia alcanzó la mayor superficie boscosa del país, superando las 550.000 hectáreas sembradas. La mitad de ellos están certificados bajo estándares internacionales que garantizan el manejo sustentable de los bosques.

El dato más destacado es que el 20% de la superficie boscosa ya tiene ganadería integrada.a. Las primeras pruebas de asociar la ganadería con la producción forestal se hicieron hace poco menos de 20 años. Quienes exploraron esta práctica encontraron una bisagra en sus sistemas de producción. Explican que los beneficios son múltiples. Vamos a ver.

Por un lado, hay mayor productividad por hectárea y menor riesgo económico al tener una producción más diversificada. La implantación de árboles en los pastos alarga su ciclo en aproximadamente un mes y adelanta el rebrote en primavera, aumentando la disponibilidad total de materia verde. Y también permiten un mayor bienestar animal. En verano, los árboles dan sombra y bajan la temperatura ambiente del lote, incluso bajo el sol. En cambio, en invierno, sirven para proteger a las vacas del frío.

Hay un beneficio adicional que los productores aún no están en condiciones de monetizar, pero pronto podrán hacerlo. créditos de carbon. Para ello, es necesario certificar el secuestro de carbono bajo uno de los programas aprobados. Los productores más avanzados están dando el primer paso de cuantificar la captura neta de carbono del sistema combinado ganadero y forestal.

En Mendoza se realizaron el VIII Congreso Forestal Latinoamericano (CONFLAT) y el V Congreso Forestal Argentino.

Aunque este proceso puede tomar algún tiempo, los primeros resultados muestran valores de secuestro de carbono de 33 toneladas por hectárea por año. La cifra se reduce a 7 toneladas por hectárea en años de corte, debido a que la maquinaria utilizada consume combustibles que generan emisiones de CO2. Específicamente, los productores podrían obtener un ingreso adicional de la actividad ganadera y forestal de entre US$ 100 y US$ 150/Ha, si se toma un precio por tonelada de carbón conservador entre US$ 3 y US$ 5 en los mercados voluntarios.