El acoso a Hernán Drago: «Si quería el trabajo, tenía que acostarme con él»

El desagradable hecho ocurrió cuando un booker, que se encarga de relacionar a las marcas con los modelos, le ofreció un importante contrato con la condición de que se acueste con él. Y la respuesta de Drago fue un rotundo «no».

“Apenas comencé a trabajar como modelo, cuando tenía 17 años, fue un booker, el que se encarga de manejar la agenda del modelo y de vincularlo con el cliente. Yo había hecho unos castings internacionales desde Argentina, y a la semana me llamó el booker para decirme que había quedado, y para mí era un gran logro en todo sentido, laboral, económico, tenía que viajar a Nueva York y no conocía. Me podía abrir un gran camino», contó en el programa «Es por ahí».

«Me dijo que había quedado seleccionado en un casting internacional, que se había hecho en un montón de países. Pero que no era así nomás. Que si quería tener ese trabajo me tenía que acostar con él. Mi booker me lo dijo abiertamente, era un hombre», continuó.

La respuesta de Drago fue seca y profesional: «Yo le contesté que me pasara los castings para los que creyera que tenía condiciones, a los que no, no me los pase. Y que no me vuelva a mencionar más nada”.

El modelo contó que el empleado volvió a llamarlo a las dos semanas para convencerlo, ya que, aparentemente, el cliente lo estaba presionando para que él acepte. Pero el acoso seguía estando. Y las cosas no mejoraron. «Justo a los días entró un muchacho nuevo en la agencia, se nos presentó a todos y dijo que si alguno tenía alguna incomodidad que se lo dijera. Yo le dije lo que me pasaba con el chico, y el me dijo ‘qué bárbaro. Este chico está hace rato’. Le dije que le creyera a él o a mí. Pasaron dos semanas, quedó en la nada la situación, agarré mi book, me fui y nunca más volví a trabajar con esa agencia. Por supuesto que al cliente lo perdí y no hice más nada”, explicó.

Finalmente, Drago comenzó a trabajar en una agencia que era competencia y viajó por el mundo con ellos.