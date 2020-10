El 30 de octubre empieza la Liga Profesional del Fútbol argentino

Ante cada oportunidad que se le prensentaba, el ministro de Deportes y ex presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, no anunciaba: «la vuelta del fútbol es inminente». Ahora sí, el anuncio eterno parece encontrar su cause. Efectivamente, esta noche en Casa Rosada habrá una reunión entre autoridades del Gobierno y y la AFA en la que se oficializará el regreso del fútbol local, más precisamente de la flamante Liga Profesional de Fútbol.

De la reunión participarán entre otros, el presidente de San Lorenzo y titular de la LPF, Marcelo Tinelli, el presidente de Racing, Víctor Blanco, el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, y por el lado del Gobierno, estarán el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros Lammens y Ginés García, titular de la cartera de salud.

No se será la primera reunión entre las partes, que ya habían acordado el pasado 4 de agosto el regreso de los entrenamientos para los equipos que debían iniciar la competencia en la Copa Libertadores y que luego se hizo extensivo a otros equipos y divisiones.

Sólo resta el anuncio y finiquitar algunos detalles. Pero los dirigentes confían en que este viernes se podría realizar el sorteo de los seis grupos de cuatro equipos que contempla la fase inicial del nuevo certamen de Primera División y que tendrá como cabezas de serie a los cinco grandes de fútbol: Boca, River, Independiente, San Lorenzo y Racing, a los que se les sumará Vélez. Los otros tres copones los conforman los equipos de La Plata y Santa Fe; los del Interior y los del AMBA.