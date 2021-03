Dura carta a la Ministra de Educación expone falencias en clases presenciales

También plantea una visión liviana por parte de la máxima autoridad en el sistema educativo de la provincia, ante la aplicación de protocolos sanitarios en el inicio de clases en modo presencial.

Además, describe la situación edilicia de las estructuras escolares y la falta de elementos de limpieza entregados a los docentes y directivos para encarar el ciclo lectivo en el contexto pandémico.

CARTA A LA MINISTRA DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA

A la Sra. Ministro de Educación de la Pcia. de Corrientes

Prof. Susana Benítez:

Me dirijo a Ud. con el mayor de los respetos que por su investidura, y por ser mujer se merece. Lo hago como un padre de dos alumnos primarios sorprendido y un periodista preocupado por las declaraciones recientemente vertidas al canal local de la Capital provincial.

En dicha entrevista el periodista, más que preguntar le da una respuesta, propio de aquellos que reciben un sueldo de un canal con pauta publicitaria del gobierno. Dice Ud. básicamente que estaba “feliz y muy contenta por la primera semana de clases que no tuvo ningún hecho importante que remarcar”, palabras más, palabras menos. También agregó que “su protocolo se cumple estrictamente” palabras más, palabras menos.

La escuché atentamente. Su verborragiaca respuesta casi sin respirar, más propio de un político que de una jefa de la educación, se parecía más a un camelo de las películas de Cantinflas que de chico solía mirar. El camelo es un discurso sin pausas diciendo muchas cosas pero a su vez sin decir nada; un fingimiento, una apariencia engañosa. Un verdadero panegírico de la educación correntina.

Me preocupa Sra. Ministro si acaso Ud. no está enterada de lo que sucede en las escuelas de Corrientes, al menos en muchas. Por ejemplo en Goya, segunda ciudad de la Provincia, donde un hecho gravísimo, desconocido por Ud. llamado ULTIMO PRIMER DIA produjo un contagio masivo a muchos alumnos no solo de 6to año, sino también años menores. Es preocupante que Ud. no sepa que el gobierno al que representa envío un equipo de infectologos que hisoparon como a quinientos chicos. Me preocupa que no esté enterada que hay chicos jóvenes, sin patología previa internados en el H. de Campaña con neumonía doble (declaraciones del Dr. Esmay del Hospital Zonal de Goya). Me preocupa mucho que no sepa que hay gran cantidad de docentes y alumnos contagiados y muchísima gente aislada, alrededor de mil (según declaraciones del Director del Hospital). A su vez, muchos cursos sin profesores ya que están aislados o contagiados.

Me deja extremadamente preocupado que no esté enterada que Goya pasó a fase 3 por este motivo en educación y que Ud. dice que no existió ningún hecho. La ciudad de Goya desde las 19 hs (aún con sol) es una ciudad fantasma (como debe ser) ya que TODO ESTÁ CERRADO, HASTA EL KIOSKO MAS PERQUEÑO: MENOS LAS ESCUELAS.

Es evidente que sus informantes no le informan como corresponde, por eso tal vez, UD. DEBIÓ CONSTITUIRSE EN GOYA PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN CON EL MISMO INTENDENTE QUE ES QUIEN CONOCE LOS DETALLES JUNTO CON EL COMITÉ DE CRISIS.

El extenso protocolo de 20 páginas que recibieron las escuelas es de casi imposible cumplimiento por no contar con los elementos y las personas que puedan ejecutarlo correctamente. No todos tienen el dispenser de alcohol en gel de pie que se exige comprar porque no tienen dinero. Lo mismo el termómetro laser pedido, la limpieza cada 90 minutos porque no hay quien ni con que hacerlo. Los directivos se reinventan a cada momento pero no pueden cumplir.

En este momento que estoy escribiendo siendo las 8,30 hs. me llaman de la Escuela para que retire a mi hijo porque “no tiene profesores”.

Es muy raro que Ud. no sepa que en Caa Catí otra ciudad en fase 3 los docentes y gremios salieron a la calle a manifestarse para pedir la suspensión de clase.

Por todo ello, de lo cual podría seguir escribiendo es que le pido respetuosamente que analice la situación, viaje a las ciudades, conozca la realidad y tome medidas suspendiendo por algunos días las clases presenciales.

Esta nota saldrá en las redes sociales y espero que no se la considere como “esos que escriben en las redes sociales”. Sepa Ud. que es el único medio más directo que los ciudadanos tenemos sin pasar por el filtro de la mayoría de los medios de difusión que tienen el mantenimiento del Gobierno Provincial y que en lugar de preguntarle le dan las respuestas.

Por eso Sra. Ministra, para que Doña Rosa, abuela de un niño de primaria que solo tiene la antenita para mirar un canal local no se engañe creyendo que todo es como en su juventud, le pido que accione rápidamente. Sarmiento en este caso también se lo agradecería.

RAMON CAVALIERI

Periodista Free Lancer

Ex Prof. De la Carrera de Com. Social

Autor de los libros:” MIDIENDO LOS MEDIOS” Y “VIVIR EN LA CORRUPCION”