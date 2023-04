Dolarización y quita de retenciones: las propuestas de Javier Milei en la Sociedad Rural

«Estamos trabajando en la unificación del mercado de cambios porque, cuando dolarices, te va a quedar un único mercado y desaparece la brecha», indicó el diputado y precandidato presidencial por La Libertad Avanza.

El diputado y precandidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, afirmó hoy que está «trabajando en la unificación» del tipo de cambio, reiteró que pretende «dolarizar» la economía y prometió eliminar las retenciones al sector agropecuario.

«Estamos trabajando en la unificación del mercado de cambios porque, cuando dolarices, te va a quedar un único mercado y desaparece la brecha. Además, estamos trabajando en la eliminación de las retenciones», subrayó Milei.

Al participar de un encuentro organizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA) en el predio ferial de Palermo, el diputado libertario precisó: «Si el Congreso me rechaza la dolarización no me voy a poner a llorar. Voy a hacer una consulta popular».

Respecto del jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que es «un ser siniestro que es igual al resto de toda la casta política».

«Es un hipócrita que se quiere vestir de institucionalidad, que trata de utilizar el sistema electoral para conseguir la ventaja en una elección», apuntó Milei al opinar sobre la decisión de Rodríguez Larreta de desdoblar las elecciones porteñas.

Y completó: «Mostró que es un político y es un ser rastrero que lo único que le importa, como a todos los políticos castas que tenemos, es el poder por ego, codicia y lujuria».

En otro tramo de su intervención, el dirigente libertario dijo estar «trabajando fuertemente para poder ingresar a la segunda vuelta» y destacó: «Creemos que sería una situación importante para el país porque sería dejar en tercer lugar y mandar a la B al kirchnerismo, que es uno de los procesos políticos de la historia Argentina en democracia».

Por otra parte, Milei afirmó que no es lo mismo competir en un balotaje con Rodríguez Larreta que con la titular del PRO, Patricia Bullrich, dado que el alcalde de la Ciudad «abre la posibilidad que vuelva el kirchnerismo porque, en el fondo, es un kirchnerista de buenos modales».

«Con Bullrich sería interesante la segunda vuelta porque quiere decir que los argentinos hicieron un click hacia al lado correcto. No es una cuestión que yo miro electoralmente, sino en términos en que Argentina se ponga de pie y vuelva a ser un país grande», subrayó.

En ese marco, el precandidato presidencial libertario aseguró que «los recortes tiene que caer sobre la casta política, que es desde donde roban» y ejemplificó: «Eliminar la obra pública; eliminar las transferencias discrecionales a provincias y municipios porque ese mecanismo el Poder Ejecutivo somete a gobernadores e intendentes».

Por último, planteó que en un eventual gobierno suyo crearía «el Ministerio de Capital Humano, que incluiría el tema de la niñez, salud y educación».

«Eso permite reintegrarse al trabajo. Cualquiera que les diga que se puede sacar los planes sociales de un día para el otro le está mintiendo. Es una reforma de largo aliento. No se puede acumular capital humano, o cualquier definición similar, si en el vamos no comes», concluyó.