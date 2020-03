Docentes de Isla Apipé alarmados por un director con actitudes misóginas

Los docentes de la Escuela Número 419 “Guardacostas Río Iguazú”, se sienten atravesados institucionalmente en el nivel educativo por algunas cuestiones fuertes que se potenciaron en los últimos tiempos en esta escuela primaria que funciona en San Antonio, localidad cabecera de la Isla Apipé grande, frente a la represa de Yacyretá.

El establecimiento cuenta con un promedio de 250 alumnos pertenecientes al nivel primario y, en su mayoría, las maestras enfrentan una situación conflictiva a nivel directivo porque el perfil del actual director (preservan su identidad para evitar mayores conflictos, aunque en el ámbito educativo todos conocen nombres, apellidos y el contenido del caso) siempre fue reñido con las buenas costumbres y convivencia. Según testimonios de quienes se sienten afectados, “tiene arranques iracundos, tendientes siempre a tener roces y conflictos con el cuerpo docente”, en su mayoría mujeres.

Recordaron que en el cierre del año lectivo 2019, se le inició a nivel administrativo un sumario interno a este director, a partir del hecho que fueron convocados ocho docentes para declarar cómo es el trato de él con el personal. Hubo coincidencia plena en las ocho opiniones, en consonancia con lo que tienen que vivir casi diariamente por los arrebatos del director.

A este Señor se le inició un sumario administrativo dentro de la Escuela Primaria N°419 a raíz de los constantes roces con el cuerpo docente. Situación que detonó a partir de un descuento compulsivo que se activó contra una colega, pero que fuera informado en el justificativo previo por la docente, quien no iba a poder concurrir a la escuela, a raíz de un temporal en la zona, siendo el río la única vía de comunicación con el territorio continental. La ausencia de la maestra fue por razones climáticas –de acuerdo a lo que se escuchó-. Y eso tiene una explicación. Cuando el puerto se cierra por razones de fuerza mayor, aparece la prepotencia injustificada del Director, quien no entiende –dicen- que no hay manera de llegar a la isla. “Por más que uno quiera hacerlo, está cerrado el puerto”, se explicó.

Así se suscitó un “ida y vuelta” con esta docente porque se sintió atacada, más con un descuento de haberes que se le aplicó, bastante considerable por aquel día no trabajado. Cuando los haberes públicos de cada mes apenas alcanzan para subsistir.

Fuentes consultadas por CorrientesHoy.com aseguran que este directivo docente “es una persona que está a unos pocos años de la jubilación”. Esta como director hace una década y tiene más de treinta años de servicios, siempre trabajando en la Isla Apipé. “No sabemos con precisión el tiempo en actividad que le queda, pero el anhelo del colectivo docente es que sea pronto (la jubilación); pero es evidente que una espalda importante le hace el aguante”, fue un arranque de reflexión.

Argumentan que siempre en él está presente el mal trato hacia los docentes. Lo sostienen todos los consultados, con un carácter particular, donde el consenso es lo último que aparece: “Yo soy el jefe y se hace lo que dice el jefe”, graficaron. Agravado porque la mayoría del personal es femenino en la Escuela “Guardacostas Puerto Iguazú”. Un noventa por ciento de la plantilla docente está conformada por personas del sexo femenino.

El mal trato es más notorio hacia las mujeres. “Hay un dejo de misoginia”, consideran también. “Estamos ante una persona que llega al cargo por el famoso concurso docente tan cuestionado, donde –por ejemplo- tiene un no apto en el Test Psicológico”.

Evidentemente hay un profesional que dijo que este Señor no puede estar al frente de una Escuela. Potenciando el caso a nivel provincial, hay muchas situaciones irregulares similares. Con personal directivo ejerciendo, que no tiene aprobación en el Examen Psicológico. Los observadores insisten que, desde el último concurso docente, hace tres o cuatro años; siempre estuvo en primer lugar esta cuestión de los acomodos. “Terminamos minando el llamado a concurso docente, donde estas irregularidades se pasaron por alto y se designaron igual. Pero es una irregularidad por donde se miré, que hoy nos lleva a mantener asambleas por situaciones de precariedad laboral”.

A raíz de una sumatoria de cosas, en este contexto de precariedad, se suma el mal trato laboral. En una rareza que llama poderosamente la atención, que no sea solucionada.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

En la cartera educativa de calle La Rioja al 600 se mantienen en silencio por este tema. “Arrancamos el año, arrastrando todo lo que sucedió el año pasado, con una denuncia en el fuero laboral, se demostró la situación de vulnerabilidad del personal docente; donde por más que se quisiera la travesía del río en pleno diluvio, desde Prefectura no se aprobó el cruce, porque –lógicamente- se preserva la integridad física de las personas”.

Aun así el director de la Escuela 419 encomendó que se hiciera efectivo el descuento. Hubo un reclamó por las vías que corresponden. Pero este lunes 2 de marzo se inició el ciclo lectivo con la misma persona al frente del colegio en San Antonio. Con él nuevamente al frente del establecimiento, donde también está la docente que atravesó toda esta delicada situación, que tendrá que volver a encarar un ciclo lectivo. Es medio bravo. Así también las otras ocho personas que fueron citadas a declarar. Siguen trabajando en la escuela, con la carga psicológica que eso exige.

Pese a que hubo una solicitud para que fuera apartado del cargo, que estaría en la definición de la Supervisora de Zona y de la propia presidencia del Consejo de Educación; los docentes de la Isla Apipé, temen la posibilidad de volver a pasar por una situación escandalosa similar. “Estamos desconectados del mundo, más allá de la navegación diaria, nos sentimos más solos de lo que estamos; todos los docentes opinaron en el mismo sentido y es como que aquí no pasó nada. En el ministerio de Educación no pueden avalar la conducta de una persona inestable, más aún desde un cargo directivo”, cerraron con tono de resignación.