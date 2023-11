Diputada de Javier Milei propone que vecinos de barrios populares se paguen sus cloacas

Mientras el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, ahora coacheado por el macrismo, parece mostrarse lo más moderado posible de cara al balotaje, la diputada electa Diana Mondino propuso este martes que los vecinos de barrios populares se hagan sus propias cloacas.

En diálogo con Radio Con Vos, la que sería canciller de un eventual gobierno libertario ratificó la idea de eliminar la obra pública, y argumentó: «Hoy pagás un montón de cosas que no recibís. El Gobierno decide hacer una obra como una cloaca y desde Tierra del Fuego a Jujuy pagan algo que será en otro lugar».

«La gente de ahí, a lo sumo paga un camión atmosférico. En vez de pagar impuestos para la obra pública, se debe juntar la gente del barrio para decidir que se haga una obra. Así se hizo siempre», señaló Mondino.

Ante el desopilante planteo, la conductora le sugirió que parecía «una cooperativa» y le explicó que en barrios populares no pagan ABL, pero la diputada libertaria insistió: «De los impuestos que van a dejar de pagar. Si tenés trabajo pagás un montón de impuestos y si no tenés trabajo es porque alguien paga tantos impuestos que no te puede contratar».