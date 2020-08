Dieron negativo los 118 hisopados de Monte Caseros

Pasadas las 00 horas del día domingo 16 de agosto, el Intendente Municipal, Miguel Olivieri, acompañado por el Vice Intendente, Sergio “Nino” Paniagua, la Doctora Karina Astarloa y la Doctora Bobadilla, por medio de una conferencia de prensa que se desarrolló en las instalaciones del CRESU, dieron a conocer que los 118 hisopados de Monte Caseros dieron negativo, mientras que en Juan Pujol de los 59 hisopados, una persona dio positivo.

El día viernes 14 de agosto se enviaron a Corrientes Capital 118 hisopados de la ciudad de Monte Caseros y 59 correspondientes a la localidad de Juan Pujol, de los cuales solo un caso resultó positivo que corresponde a un ciudadano de Juan Pujol, quien tuvo contacto estrecho con el positivo de la mencionada localidad.

“Queremos darle en principio una gran noticia para la ciudadanía, todos los hisopados que se hicieron de Monte Caseros dieron negativo, uno solo de Juan Pujol es positivo, se trata de un muchacho que trabaja con el positivo de Juan Pujol, yo ya me comunique con el Intendente de esa localidad para pasarle el nombre” comenzó diciendo Olivieri

“Más allá de la alegría que esto nos causa y el alivio que debemos tener todos, tenemos que también considerar algunos aspectos de salud que prefiero que las dos doctoras que gentilmente nos acompañan, sean las que científicamente les cuenten cómo sigue esto, porque este resultado no significa que ya se superó la batalla de estos 120 o de futuros posibles sospechosos o casos positivos que puedan haber en la ciudad” dijo dando lugar a las agentes de salud.

“La verdad es que estamos muy contentos con esta noticia, pero esto nos obliga a ser cautos ahora, como ustedes saben son 14 días que tenemos que esperar, hay que ser muy cuidadosos, guardarnos en nuestras casas, necesitamos las directivas de Corrientes porque necesitamos volver a hisopar, porque algunos se pueden positivizar a los 3 o 4 días, hasta los 14 días incluso, por eso son 14 días de quedarse en casa, guardarnos, pedirle a la población en general que lo hagan, porque este momento que estuvimos más relajas, ocasionó todo lo que ya sabemos, necesitamos ser muy cautos y esperar las directivas de epidemiologia de Corrientes” dijo por su lado la Doctora Karina Astarloa

“Lo que me parece importante aclarar, que es más o menos lo que decía la doctora, es continuar con lo que es el aislamiento de las personas, aquellas que recibieron la notificación que se tiene que aislar, porque con el pasar de los días puede aumentar la carga viral, presentar síntomas, y hay que repetir el hisopado. También hay que aclarar, que entre los hisopados que se hicieron hay personal de salud, por ser trabajadores de salud no así por ser contacto estrecho de las personas positivas, por lo tanto ese personal que dio negativo va a continuar con su labor. Remarcar que la población tiene que seguir con los cuidados y sobre todo aquellos que recibieron la notificación deben seguir en aislamiento por los 14 días.” Manifestó la Doctora Rebollo

Por su parte la Doctora Astarloa recalcó “los 120 hisopados que hicimos (118 negativos y los dos positivos), excepto el personal centinela, que aclaramos es el personal de salud, todos los demás que tuvieron contacto y su familia tienen que seguir aislados. A cada uno que fue a tomarse el hisopado se le explicó que el paciente que se hisopó y la familia con que vive tiene que estar aislado.”

Para finalizar Olivieri manifestó que Monte Caseros sigue en fase 5 hasta el momento “quiero con esto rescatar algo, mas allá de estos 120 hisopados que se hicieron, 118 para ser más precisos y que obviamente están en aislamiento, a través del Call Center muchísima gente llamó, por algunas situaciones que se presentaron de contactos de contactos, algunos con contactos con las personas que están positivas y que se auto aislaron, eso habla también de la madurez de la población, por ahí nos ponemos mal cuando pensamos que alguien se descuida, pero también tenemos que decir que la gran mayoría, por no decir toda la población, toma esto con responsabilidad, así que le agradezco a toda la ciudadanía de Monte Caseros, muchísimas gracias, le pedimos disculpas pero estábamos esperando esta noticia del Gobernador por eso es que los convocamos y si no la dimos antes obviamente es porque no teníamos resultados, imagínense que una noticia como esta queríamos todos darles, nunca hubiésemos esperado que sea esta la situación, por eso cuando el Gobernador nos comunicó no podíamos entender que era así la situación, me volvió a reiterar, me dijo habla con el Ministro, todo lo que hicimos fue con el teléfono en voz alta, así que si por ahí ven algún video de algún festejo sepan entender, pero la tensión que estábamos viviendo era muy grande, así que muchísimas gracias a todos y a los medos de comunicación por estar a estas altas horas de la noche, muchas gracias” finalizo Olivieri